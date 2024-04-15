人民网罗马4月14日电 （记者谢亚宏）近日，由马耳他中国文化中心推荐的中国旅马青年琵琶演奏家郭梅应邀参加在戈佐岛举办的第17届高丽塔纳国际音乐节，在维多利亚圣若望·鲍思高讲堂举办专场音乐会，当地民众及学生约150人出席，共同领略了中国传统音乐的魅力。

郭梅在音乐节上表演。马耳他中国文化中心供图

演出曲目丰富，精彩纷呈，从旋律优美、意境深远的《春江花月夜》、《虚籁》，到色彩明快、民族特色浓郁的《彝族舞曲》、描述中华传统端午节热闹场景的《龙船》和清新活泼的潮州音乐《寒鸦戏水》，以及震撼人心的传统琵琶武曲《霸王卸甲》等，郭梅精湛的技艺和深情的演绎，为观众带来了一场中国音乐的视听盛宴。艺术家应邀压轴演奏的两首马耳他现代曲目《梦》和《感恩》，将中国琵琶的优美韵律与马耳他作曲家的现代表达精妙结合，赢得现场经久不息的掌声。

高丽塔纳国际音乐节艺术总监柯林·阿塔德对马耳他中国文化中心的大力支持表示衷心感谢，并表示，此次戈佐岛两所学校的约80名学生前来观摩音乐会，是当地学生第一次走进音乐节现场。音乐会以音乐为共同的语言，生动展示了两国文化交流、交融的精彩，为马耳他青少年进一步了解中国文化艺术，提供了宝贵的机会，对于音乐节具有特殊的意义。

参加音乐会的老师娜塔琳·德布林卡特说，这是她和她的学生们第一次接触中国传统音乐，她非常喜欢，也惊喜地看到自己的学生们非常投入地欣赏了整场音乐会，希望今后能有更多机会体验中国文化。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，作为音乐节的长期合作伙伴，中心非常高兴有机会通过音乐节的平台，多年来持续推荐优秀中国音乐文化项目，为增进两国文化交流与人民的相互了解提供助益。

高丽塔纳音乐节是马耳他最重要的国际艺术节之一，每年春季举办，为期一个月，艺术节涵盖歌剧、交响乐、室内乐、合唱音乐会等，近年来也延伸至绘画、文学等领域。

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