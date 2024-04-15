新华社重庆4月14日电（记者刘恩黎）德国总理朔尔茨14日表示，德中企业在“氢”技术领域的合作给他留下深刻印象，德方愿继续深化德中友好交往，推动双方合作迈上新台阶。

14日上午，朔尔茨乘飞机抵达重庆，开始对华正式访问。当天，朔尔茨参观了中德合资企业、中德水监测项目等，并与相关企业、机构代表在现场进行了互动交流。

4月14日，德国总理朔尔茨在位于重庆市九龙坡区的博世氢动力系统（重庆）有限公司参访。新华社记者 黄伟 摄

朔尔茨首先来到有着德资背景的博世氢动力系统(重庆)有限公司，参观该企业研发生产的氢动力产品及氢燃料电池解决方案，并认真听取了现场工作人员的介绍。其间，朔尔茨还饶有兴致地体验了氢动力模块的装配，并向一旁的工作人员竖起大拇指。

朔尔茨表示，博世在技术方面取得的进展以及工厂建设的速度，都让人感到欣喜。

中德在经济领域有着广泛深入的合作。据了解，此次随团来华访问的还有德国重量级的经济代表团，其中包括西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马、蔡司等多家知名企业的负责人。

“现在在技术和经济方面，德国同重庆都有合作，比如在汽车领域，德国企业在这里就扮演着重要的角色。”朔尔茨表示，他在重庆了解到，这里的德国企业得到了高水平的支持，这让他感到高兴。

在重庆参访期间，朔尔茨还同当地党政主要负责人及相关部门负责人进行了交流。

朔尔茨表示，德方愿继续推动双方合作迈上新台阶。

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