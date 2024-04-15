人民网内罗毕4月14日电 （记者黄炜鑫）当地时间4月9日，首个中国援助坦桑尼亚桑给巴尔血吸虫病健康教育科普基地揭牌仪式在桑给巴尔奔巴岛举行，中国驻桑给巴尔代总领事张明、桑给巴尔奔巴岛地区行政长官阿穆尔·哈马德·萨利赫、查克查克区长阿卜杜拉·拉希德·阿里，奔巴卫生署长哈米斯·比拉利·阿里等出席活动。

仪式现场。援桑血吸虫病防治专家组供图

阿穆尔·哈马德·萨利赫在致辞中表示，血吸虫病防治是桑给巴尔公共卫生事业的重点工作，学生等重点人群血吸虫病发病率很高，增加了整个桑给巴尔的疾病负担，是全球血吸虫病防治的难点问题。近年来，在中国专家采用多种防控措施下，桑给巴尔血吸虫病防治工作已经在部分地区取得了实效。他感谢中国政府再次派专家组到桑给巴尔开展现场工作，感谢江苏省卫生健康委员会给予的大力支持。

张明在讲话中表示，今年是中国援外医疗61周年，江苏省援外医疗60周年，也是共建“一带一路”倡议提出11周年，中国与桑给巴尔长期友好往来，在经贸、旅游、农业、教育、卫生等多领域开展务实合作，援助桑给巴尔血吸虫项目是落实共建“一带一路”倡议的重要内容。学生是一个国家的未来，对国家的发展起到举足轻重的作用，张明希望中国援桑血防项目专家组与桑给巴尔人民一道，为尽快实现血吸虫病消除，建立适宜桑给巴尔的血吸虫病健康教育体系和长效工作机制，为实现人类卫生健康共同体而共同努力。

仪式现场。援桑血吸虫病防治专家组供图

援桑血吸虫病防治专家组组长黄玉政介绍说，在桑给巴尔的血吸虫病防治技术援助项目是中国首个援外血吸虫病防治项目。建立血吸虫病健康教育科普基地，建立血吸虫病健康教育科普基地，有助于学生等重点人群了解血吸虫相关知识，改变危险行为；有助于血吸虫病知识的传播，让每一个受该病威胁的个体和家庭都有正确认识；更有利于促进全民参与，提升全民健康素养，为桑给巴尔消除血吸虫病，创建更加健康的未来作出贡献。

仪式现场。援桑血吸虫病防治专家组供图

作为中国公共卫生援外的典型代表，中国援助血吸虫病防治技术二期项目已于2023年8月正式启动，第一批专家组已在当地开展血吸虫病防治工作半年多，取得了许多防治成果。

同日，援桑血吸虫病防治专家组为奔巴热带病防治中心非方员工发放开斋节礼品。

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