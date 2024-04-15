新华社联合国4月14日电 联合国安理会14日就伊朗袭击以色列举行紧急会议。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在发言中呼吁有关方面冷静克制，避免紧张局势进一步升级。

4月14日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表团临时代办戴兵（前中）在安理会就伊朗袭击以色列举行的紧急会议上发言。新华社记者 谢锷 摄

戴兵说，加沙冲突爆发以来，国际社会不仅对加沙地带的人道灾难无法接受，强烈要求立即停火止战，同时也对冲突延宕加剧地区紧张局势、带来复杂严重的外溢影响深表担忧。4月1日，伊朗驻叙利亚外交馆舍遭到空袭，造成多名伊方人员伤亡、馆舍严重受损。这一事件严重违反《联合国宪章》和国际法，既侵犯了叙利亚的主权，也侵犯了伊朗的主权，性质极其恶劣。

戴兵说，中方对4月13日发生的升级事态深表关切。中方也注意到，伊朗方面表示，有关军事行动系对以色列袭击伊朗驻叙利亚外交馆舍的回应，有关问题至此可视为已解决。中方呼吁有关方面最大程度保持冷静和克制，根据《联合国宪章》宗旨和国际法解决分歧和争端，避免紧张局势进一步升级。

戴兵说，这一轮形势升级是加沙冲突外溢的最新表现，再次警示我们，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，事关中东地区和平稳定和长治久安。如果放任加沙战火继续延烧，其负面外溢效应必将进一步扩散，加剧地区动荡。中东地区国家和人民不希望、也承受不起更大规模的冲突和战争。因此，当务之急是切实落实安理会第2728号决议，立即实现加沙停火。根本出路是全面落实“两国方案”，彻底走出巴以冲突的恶性循环。中方呼吁国际社会特别是有影响力的国家，为维护地区和平稳定发挥建设性作用。

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