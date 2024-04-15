新华社耶路撒冷4月14日电 现场直击｜中东度过惊魂一日

新华社记者

耶路撒冷当地时间14日凌晨1时42分，尚在工作的记者被巨大的爆炸声响惊起，随即听到急促刺耳的防空警报声。记者拿起手机冲向阳台开始记录：空中不断有火光飞过，然后如“流星雨”一般在夜空散落，随即爆炸声接连响起。

当天凌晨，伊朗向以色列目标发射了导弹和无人机。与耶路撒冷多次遭到来自加沙地带的火箭弹袭击相比，此次伊朗袭击的爆炸声明显更大、更清晰。以色列军方说，伊朗发射了170架无人机、超过30枚巡航导弹和超过120枚弹道导弹，其中数枚弹道导弹抵达以色列领空。

以色列多数建筑都有防空设施，但记者居住的建筑有60多年历史，没有相关保护设施。防空警报响起后，楼内居民纷纷躲到楼道里，婴儿哭声不断。

14日白天，记者在耶路撒冷大街上看到，社会秩序基本正常。记者听到民众都在讨论伊朗的袭击，担心局势进一步升级。据当地媒体报道，14日原本将有约5.2万名乘客乘坐约380个离港航班，但随着不少航空公司取消航班，当天可能只有约3万人能成行。

在伊朗首都德黑兰，记者在巴勒斯坦广场和主要大街上看到，社会秩序正常，人流量较大，多数超市正常营业，公共交通正常运转。不少民众告诉记者，他们支持向以色列采取“报复行动”。

黎巴嫩临时关闭领空，位于首都贝鲁特的拉菲克·哈里里国际机场完全关闭，许多旅客行程被打乱，机场一度陷入混乱。当地人士告诉记者，此次事态目前对黎巴嫩影响有限，社会生活未受明显冲击，但不排除事态进一步升级可能。

14日记者在叙利亚首都大马士革看到，当地社会秩序正常。14日凌晨，伊朗对以色列发动导弹和无人机袭击后不久，记者在大马士革驻地听到密集且巨大的爆炸声，并在夜空中看到爆炸产生的火光。不少当地民众表示对未来安全局势感到担忧。大马士革居民巴塞尔告诉记者，夜间密集的爆炸声将他从睡梦中惊醒，他担心以色列采取报复行动，继而加剧叙安全局势的动荡。

记者14日从伊拉克民航局获悉，曾一度关闭的伊拉克领空现已重新开放。目前，伊拉克社会秩序如常，民众生活未受影响。

(责编：徐祥丽、崔越)