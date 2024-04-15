新华社北京4月14日电 综合新华社驻外记者报道：伊朗总统莱希14日表示，伊朗的军事行动是对以色列“侵略行动”的回应，任何损害伊朗国家利益的行为都将招致更加强烈的回应。以色列战时内阁成员甘茨同日表示，以色列将在“合适的时间”报复伊朗。联合国等方面呼吁有关各方保持克制，避免紧张局势进一步升级。

莱希14日在一份声明中说，此次“防御性”行动是在伊朗合法的自卫权框架内进行的，是对以色列对伊朗目标和利益的“侵略行动”的回应。他表示，伊朗武装力量正在密切关注地区事态进展，任何损害伊朗国家利益的行为都将招致更加强烈的回应。

伊朗外交部14日发表声明说，伊朗外交部当天召见了英国、法国和德国驻伊朗大使。伊朗外交部官员谴责三国在以色列空袭伊朗外交机构问题上采取双重标准。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社14日报道，伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·侯赛因·巴盖里当天说，位于以色列和叙利亚边境地区的一个以色列大型情报中心是此次军事行动的目标之一，该中心为以色列袭击伊朗驻叙使馆提供情报。另一个目标是以色列内瓦提姆空军基地，战机从此处起飞袭击了伊朗外交机构。这两处目标都在伊朗的军事行动中遭到严重破坏，暂停运行。

伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米同日表示，伊斯兰革命卫队有能力对以色列发动大规模打击，但此次选择了有限的行动。他还表示，伊朗与以色列的对抗进入了一个新阶段。以色列在世界各地对伊朗利益、资产、知名人士和公民的任何攻击，伊朗都将作出回应。

伊斯兰革命卫队当天还在一份声明中警告美国，任何支持和参与损害伊朗利益的行动都将得到果断回应。

此外，伊朗议会议长卡利巴夫14日在议会会议上表示，如果以色列或其盟友再犯错误，伊朗的回应将更加强烈。

以色列战时内阁成员甘茨14日在视频声明中说，由于受到伊朗的威胁，“我们将建立一个地区联盟，以适合我们的方式、在合适的时间，让伊朗付出代价”。另据以色列媒体报道，以战时内阁当天举行会议，讨论如何应对伊朗的袭击。

以色列军方发言人哈加里当天在一份视频声明中表示，伊朗向以色列发射的导弹和无人机中，“99%”被击落。伊朗发射的导弹中，很多被以导弹防御系统拦截，“其中一些击中了位于该国南部的内瓦提姆空军基地”。此外，以色列机场管理局当天宣布，以色列领空在关闭数小时后于当天早上恢复开放，但从特拉维夫本-古里安国际机场出发的离境航班将受到影响。

联合国秘书长古特雷斯和联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯13日分别发表声明，敦促各方保持最大限度克制，避免地区紧张局势进一步升级。

古特雷斯在声明中敦促各方保持最大限度克制，“避免采取任何可能导致中东多条战线发生重大军事对抗的行动”。他强调，无论是中东地区还是全世界，都无法再承受一场战争。弗朗西斯强调，攻击与反击的恶性循环将导致更多死亡和苦难，对话和外交是解决分歧的唯一途径。

联合国人权事务高级专员图尔克在14日发表的一份声明中，对地区局势升级可能造成的人道主义和人权代价深表担忧。他敦促有关各方采取措施缓和局势，同时呼吁其他国家，特别是有影响力的国家，尽其所能确保局势不再进一步恶化。

欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，14日均在社交媒体上呼吁有关各方保持克制，尽一切努力防止地区局势进一步升级。博雷利说，欧盟将于16日举行特别外长会，讨论中东地区局势。

俄罗斯外交部14日在其网站发布声明说，俄方曾不止一次警告，中东地区的众多危机，特别是巴以冲突，往往因不负责任的挑衅行为而加剧。俄方呼吁有关各方保持克制，希望地区国家通过政治和外交手段解决现有问题。

法国总统马克龙14日在社交媒体上发文说，法国正同相关伙伴合作致力于缓和局势，并呼吁各方克制。

据约旦通讯社14日报道，约旦政府当天在内阁会议上呼吁有关各方保持最大限度的克制，并认真、负责任地应对地区局势升级危险及其对国际和平与安全造成的影响。（参与记者：沙达提、王建刚、刘恺、乔本孝、何奕萍、石松、吕迎旭、王卓伦、付一鸣）

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