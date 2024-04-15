新华社德黑兰4月14日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬14日表示，伊朗仅针对以色列军事地点进行了“有限”打击。

阿卜杜拉希扬14日在首都德黑兰举行的新闻发布会上说，伊朗对以色列的报复性打击范围“有限”，没有针对任何非军事目标。伊朗武装部队袭击了以军一个驻扎F-35战机的军事基地，本月初对伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑的袭击是从这里发起的。伊朗此次行动目标还包括以色列的情报中心，该情报中心过去六个月来一直被用来指挥所有行动，包括最近针对伊驻叙使馆的袭击。

阿卜杜拉希扬说，伊朗已通知美国拥有军事基地的地区国家，伊朗此次“合法”行动的唯一目的是惩罚以色列侵犯伊朗外交设施的行为，伊朗不寻求以该地区的美国基地或军事人员为目标。

阿卜杜拉希扬当天还在社交媒体上表示，伊朗在行动前约72小时通知了邻国和地区国家。伊朗的行动是“合法的防御”。

另据叙利亚通讯社报道，叙利亚外长梅克达德14日在与阿卜杜拉希扬通电话时表示，伊朗对以色列的回应属于合法自卫权，是“适当的”。梅克达德再次批评以色列不遵守《联合国宪章》和国际法。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动。伊朗伊斯兰革命卫队14日凌晨发表声明，宣布向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机。以色列军方发言人14日则说，超过300个无人机和导弹射向以色列，其中“99%”被拦截。（参与记者：冀泽、程帅朋）

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