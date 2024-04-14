新华社北京4月14日电 伊朗13日晚向以色列发动报复性打击事件持续发酵。伊以冲突引发国际社会高度关切，地区国家担忧局势进一步恶化。

以色列军方发言人14日说，超过300个无人机和导弹射向以色列，其中超过99%被拦截。伊朗发射了170架无人机、超过30枚巡航导弹和超过120枚弹道导弹。其中，数枚弹道导弹抵达以色列领土，对一处空军基地造成轻微破坏。伊朗袭击“被挫败”。

截至记者发稿，以色列、约旦和黎巴嫩已重新开放领空。

伊朗常驻联合国代表团13日在社交媒体平台上说，伊朗的军事行动是为了回应以色列对伊朗驻叙利亚外交场所的侵略，“如果以色列再犯错误，伊朗的反应将会严重得多”。这是伊朗与以色列之间的冲突，美国必须置身事外。

俄罗斯卫星通讯社援引伊朗常驻联合国代表团发布的一份声明报道，伊朗遵守《联合国宪章》的宗旨和原则以及国际法，重申不寻求地区冲突升级的一贯立场。

联合国秘书长古特雷斯13日对伊朗打击以色列表示“深感震惊”，呼吁各方保持最大程度克制，避免可能导致中东地区爆发多个“大规模军事冲突”的任何行动。联合国安理会定于14日就这一事态召开紧急会议。

沙特阿拉伯外交部14日凌晨发表声明说，沙特对地区军事行动升级深表忧虑，呼吁各方保持最大程度克制，避免整个地区和民众受到战争威胁。沙特呼吁联合国安理会履行维护国际和平与安全的责任。

埃及外交部13日晚发布声明说，埃及对当前局势升级深感忧虑，警告眼下面临冲突外溢的风险，呼吁各方保持最大程度克制。埃及将“同冲突各方保持直接接触”，寻求稳定局势。

就伊朗对以色列的报复性打击，美国总统拜登当地时间13日晚与以色列总理内塔尼亚胡通电话。拜登在白宫随后发表的一份声明中说，他14日将协调七国集团领导人对伊朗的行为作出外交回应。

美国国防部长奥斯汀13日两次同以色列防长通电话。奥斯汀在一份声明中说，位于中东地区的美军当天在中途拦截了数十个从伊朗、伊拉克、叙利亚、也门射向以色列的导弹和无人机。美军保持待命状态。美方敦促伊朗及其“代理力量”立即停止任何进一步袭击行动，降低紧张局势。美国不寻求与伊朗发生冲突。

在伊朗报复性袭击以色列后，英国政府表示将继续支持以色列及约旦和伊拉克等地区盟友的安全关切，法国和德国政府则发声谴责伊朗的行为。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利称，伊朗对以色列的打击“对地区安全局势构成严重威胁”。

哥伦比亚总统佩特罗13日在社交媒体上说，伊朗对以色列的报复性打击是“可以预见”的。事实上，美国支持以色列在加沙地带的军事行动已经令全球愤怒。每个人都知道战争如何开始，但没有人知道如何结束，“联合国必须紧急开会，必须立即维护和平”。

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