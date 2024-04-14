新华社北京4月14日电 地球上目前仅剩下两头北方白犀牛，且为一对失去生育能力的母女。对此，美国一个研究团队正考虑用已故北方白犀牛的冷冻皮肤细胞拯救这一濒临灭绝的物种。

多年来，人类一直尝试拯救北方白犀牛。英国《新科学家》周刊网站近日报道说，美国圣迭戈动物园野生动植物联盟的研究人员将目光瞄向了该机构“冷冻动物园”中储存的北方白犀牛皮肤细胞。“冷冻动物园”是一个储存不同物种遗传物质的仓库，里面存有从12头已故北方白犀牛身上提取的皮肤细胞。

研究人员考虑用这些皮肤细胞生成精子和卵细胞，将其转化为胚胎，并由北方白犀牛的近亲南方白犀牛代孕产下幼崽。计算机模拟显示，用这种方式恢复北方白犀牛种群数量是可能的，且经过10代繁衍，该物种可不再近亲繁殖，形成一个健康、具有基因多样性的群体。

不过报道指出，实现这一想法仍然挑战重重。例如，研究人员需要用化学方法将冷冻皮肤细胞诱导成精子和卵细胞，还要确保南方白犀牛能够成功携带北方白犀牛的胚胎。

世界上最后一头雄性北方白犀牛2018年去世前，其精子已被取出冷冻保存。不同国家的研究团队尝试借助辅助生殖技术、基因技术等方式延续该物种。

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