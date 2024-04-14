新华社帕拉马里博4月13日电 通讯｜中国农业技术让大家一起受益——探访中国援苏里南农业技术合作中心

新华社记者王植樱 何冰 赵焱

“中国专家教授的农业技术让我和我的家人还有许多附近的农户一起受益。”24岁的苏里南农民阿斯特兰多·利维尔德告诉记者，这是他两年前无法想象的。

中国援苏里南农业技术合作中心技术援助项目位于距苏里南首都帕拉马里博市中心约一个半小时车程的萨拉马卡区。利维尔德是项目驻地附近农户，也是该项目的一名工作人员。2022年11月项目启动以来，他就已在此工作。

记者走进项目驻地探访时，利维尔德正在果蔬大棚内配合中国专家苏利荣为当地农牧渔业部门的受训人员上示范课，整地、植栽、浇水，利维尔德一气呵成。

利维尔德说，他自己也是种植大户，拥有8公顷土地，种植百香果、苦瓜等作物，供应帕拉马里博当地市场。他还雇了3名员工协助管理。

“通过在项目的工作，我跟中国专家学习了整地植栽、精准施肥和病虫害识别治理等技术，再将这些技术应用到自家作物的种植，同时传授给我的家人，”利维尔德告诉记者，“通过技术帮助，我的收入从每周2000苏里南元增加至5000苏里南元（1苏里南元约合0.029美元）。”

记者问利维尔德，自家地里的活都忙不过来，为何还要继续在项目上工作？

“农业技术在不断进步，我只有一直在这里工作，才能在第一时间跟中国专家学到更多知识。”他笑着回答。

边工作边学习，利维尔德不是个例。该项目许多当地员工一边打工，一边把学到的技术传授给亲戚朋友。

据介绍，中国援苏里南农业技术合作中心技术援助项目开展农作物引种、选育、繁育、栽培等试验，以及面向当地大规模种植户、农牧渔业部门工作人员及项目基地附近农户进行农业技术培训与推广，计划举办10期集中培训班，培训总人数预计达300人以上，目前正进行第3期培训。

来自湖南的苏利荣告诉记者:“能真切地帮助到更多的当地人，很有成就感。”

苏利荣说，合作中心深得当地农户信任和喜爱，不少人带着问题上门请教。苏里南政府部门经常组织中国专家到当地农场和生产基地调研和指导。

苏里南农牧渔业部官员雅松·巴克告诉记者，一些当地农业技术人员经常来中心参加培训，再把学到的技术带回去传授给身边农户，风雨无阻，对学习中国技术充满热情。“我们同中国农业专家合作得相当好，目标相同、齐心协力。”（参与记者：李梦馨）

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