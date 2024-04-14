新华社大马士革4月14日电 综合新华社驻中东地区记者报道：伊朗伊斯兰革命卫队14日宣布向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机。以多地当天凌晨受到袭击，以军一处军事基地被“轻微破坏”。鉴于当前地区形势，伊拉克、黎巴嫩、约旦等中东国家决定临时关闭领空。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊斯兰革命卫队的声明说，伊斯兰革命卫队航空航天部队向巴勒斯坦被占领土内的以色列目标发射了数十枚导弹和无人机。袭击是针对以色列犯下的众多“罪行”，包括4月1日对伊朗驻叙利亚使馆领事部门建筑的导弹袭击，导致伊朗在叙利亚的数名指挥官和军事顾问身亡。

伊朗外交部14日发布声明说，伊朗对以色列军事基地的打击是行使《联合国宪章》第51条所承认的自卫权，伊朗将“毫不犹豫地”进一步采取必要的防御措施，以保护其合法利益免遭任何军事侵略或非法使用武力行为。

据以色列媒体报道，耶路撒冷、特拉维夫、贝尔谢巴和迪莫纳等多个城市14日凌晨响起巨大爆炸声。新华社记者在耶路撒冷听到防空警报以及数次巨大爆炸声。

此外，包括叙利亚首都大马士革、约旦首都安曼、伊拉克库尔德自治区首府埃尔比勒等中东多地当天凌晨也传出密集、巨大的爆炸声。

以色列国防军发言人哈加里14日发表声明说，伊朗向以色列发射了数十枚导弹，其中大部分被以色列“箭”式反导系统在以色列领空之外拦截，以军还出动了数十架战斗机进行拦截。来自伊朗的袭击令以色列南部一处军事基地的基础设施被“轻微破坏”。

另据以色列媒体报道，美军在约旦和伊拉克上空对伊朗导弹或无人机实施数十次拦截。媒体援引一名以色列高官的话报道，伊朗99%的导弹和无人机遭到拦截。这名官员说，这是伊朗首次从其领土向以色列发动袭击，“（以色列）需要做出果断反应。这一反应很快就会到来”。

据伊朗迈赫尔通讯社14日报道，一名伊朗伊斯兰革命卫队成员表示，如果以色列回击伊朗进行的报复性袭击，那么伊朗将做出更严厉回应。

一名也门政府官员14日说，也门胡塞武装13日晚参与了伊朗针对以色列的空袭行动，向以色列境内目标发射了多架无人机。目前，胡塞武装尚未对此表态。

埃及外交部13日晚发表声明，对伊朗向以色列发射无人机深表关切，并呼吁各方保持最大限度克制，避免地区不稳定和紧张局势加剧。声明说，目前的局势升级是“以色列在加沙地带发动战争以及在该地区采取挑衅性军事行动导致该地区冲突扩大的直接后果”。

埃及开罗新闻电视台13日晚援引一名埃及消息人士的话说，埃及防空系统已进入最高警戒状态。

伊朗伊斯兰共和国通讯社14日援引阿拉伯防务网站报道说，卡塔尔和科威特已经通知美国，不允许美国利用其基地和领空对伊朗采取任何潜在的军事行动。

鉴于当前地区形势，伊拉克、黎巴嫩、约旦等中东国家决定临时关闭领空。

伊拉克民航局13日说，为保障航空安全，自当地时间13日23时30分至次日5时30分，伊拉克将对所有抵达、离开和过境的民航客机关闭领空。领空关闭是暂时性和预防性的，关闭期限可能延长。

黎巴嫩公共事务和交通部长阿里·哈米亚13日晚宣布，黎巴嫩将采取临时性、预防性措施，于当地时间14日1时至7时对所有抵达、离开和过境的飞机关闭领空，位于首都贝鲁特的拉菲克·哈里里国际机场在此期间完全关闭。

约旦民航管理委员会13日宣布，从当地时间13日23时起暂时对所有进出境和过境的航班关闭领空。

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