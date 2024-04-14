新华社北京4月14日电 以色列军方14日表示，伊朗对以发动报复性打击后，以方目前“损失轻微”，伊朗发射的大多数导弹遭拦截。

以军发言人丹尼尔·哈加里称，伊朗发射了大约200个导弹和无人机，包括数十枚弹道导弹。

这是4月14日凌晨在以色列特拉维夫上空拍摄的以色列防空系统启动拦截的画面。新华社发（托默·诺伊贝格摄/基尼图片社）

按照哈加里的说法，多数伊朗导弹和无人机被拦截，仅少数击中以色列。

他表示，伊方的打击目前仅给一座以军基地造成“轻微损失”。另外，一名平民在袭击中受伤。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡，包括伊朗伊斯兰革命卫队高级官员。伊朗和叙利亚指认以色列发动这次袭击，伊朗领导人坚称要发起报复打击。

这是4月13日晚拍摄的安全警告生效后的以色列特拉维夫市区。新华社记者陈君清摄

伊朗伊斯兰革命卫队当地时间14日凌晨发表声明，宣布向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机，作为对以色列“所犯无数罪行”的回应。

也门政府军一名官员说，也门胡塞武装13日晚参与了伊朗针对以色列的报复性空袭，向以色列境内目标发射了多架无人机。

据以色列媒体报道，美军在约旦和伊拉克上空对伊朗导弹和无人机实施数十次拦截。（惠晓霜）

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