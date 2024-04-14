中新社西双版纳4月13日电(记者 缪超)“去年，我邀请老挝朋友来西双版纳过了一次泼水节。”13日8时10分，旅客陈诚带着全家7口人搭乘中老铁路最新增开的西双版纳至琅勃拉邦国际旅客列车前往老挝。“今年，老挝朋友约我们去琅勃拉邦过宋干节。”

现居中国西双版纳的陈诚，一直想去老挝、泰国体验异国的泼水狂欢，“老挝的琅勃拉邦已被列入世界遗产名录，我们还想去看看这座古色古香的小山城，到关西瀑布跳一次水，在普西山看一次日落……”搭乘中老铁路西双版纳至琅勃拉邦国际旅客列车，他们仅需5小时左右，便可抵达琅勃拉邦。

中老铁路沿途风光旖旎，民族风情独特，美食美景不胜枚举，吸引众多中外游客搭乘国际旅客列车，双向奔赴，体验异国风情。

当天，恰逢中老铁路昆明南至万象国际旅客列车开通运营一周年。这趟国际旅客列车自2023年4月13日开通运营以来，以其经济、便捷、舒适的特性，成为中外旅客畅游中国和老挝的首选方式。中老两国铁路部门为提升跨境出行便捷度，自2023年7月25日起，对中老铁路实施全新列车运行图，昆明南至万象国际旅客列车运行时间从开通初期的10个半小时缩短至约9个半小时。

与此同时，停靠站点也在不断增加。中老铁路昆明南至万象国际旅客列车首发时，全程停靠中国昆明南、普洱、西双版纳、磨憨和老挝磨丁、琅勃拉邦、万荣、万象8个车站。自今年3月10日起，新增中国玉溪站、老挝孟赛站，全线停靠站点增至10个，且保证运行时间不变，为旅客提供更多选择。

这趟国际旅客列车一年内累计运送旅客达70万人次。中国磨憨边检站移民管理警察章昊介绍，其中吸引了来自87个国家和地区的约18万人次旅客跨境旅行。“从数据分析来看，中国、老挝、泰国、马来西亚等国旅客较为集中，主要前往老挝琅勃拉邦、万象和中国昆明、大理、丽江等地旅游及人文交流。”

“曾经从万象到万荣100多公里路程，要忍受6个小时的大巴车，如今从万象乘坐中老铁路动车可在1小时内到达万荣，2小时内到达琅勃拉邦，在10个小时内抵达中国昆明。”在昆明学院旅游专业学习的老挝留学生康皮弄(音译)如是说。

他认为，中老铁路对老挝旅游业的带动作用显而易见，这条铁路让旅游业扩展到老挝主要城市以外的地区，“现在人们更容易前往万荣和乌多姆赛等此前难以到达的城镇。”

康皮弄将于明年学成毕业，现已注册成立了一家旅游公司，他准备毕业后依托中老铁路，在沿线各旅游城市拓展导游业务。

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