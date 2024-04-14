新华社北京4月13日电 美国皮尤研究中心12日发布的一项调查结果显示，美国绝大多数教师每天上班都担心学校会发生枪击事件。

皮尤研究中心去年10月17日至11月14日对约2500名美国教师发起调查，发现超过半数教师“或多或少担心”、18%的教师“极其或非常担心”所在学校可能发生枪击事件。仅三成教师认为其所在学校为应对枪手做了充分准备。

2023年5月24日，美国得克萨斯州小城尤瓦尔迪的原罗布小学摆放着校园枪击遇害者的照片。当日是美国尤瓦尔迪大规模校园枪击事件一周年。2022年5月24日，19名学生和2名教师在尤瓦尔迪市罗布小学枪击事件中遇难。新华社记者吴晓凌摄

调查发现，2022至2023学年，31%的美国城市学校教师经历了关联枪支的校园封锁，这一比例比郊区和农村学校高出10个百分点。

美国枪支泛滥，涉枪暴力是美国社会生活常态，各类校园枪击也屡见不鲜。

K-12校园枪击案数据库的数据显示，2021年至2023年间，美国共发生912起校园枪击事件，这三年的枪击事件数量为该数据库收集数据约40年以来最高。

2023年5月24日，在美国得克萨斯州小城尤瓦尔迪，人们参加守夜仪式悼念校园枪击遇害者。新华社记者吴晓凌摄

就如何预防枪击事件，超60%的受访者认为，加强针对儿童和成人的心理健康筛查和治疗“极其或非常有效”。半数受访者认为，增强警力或校园安保将非常有效。受访者中，超过25%倾向于共和党的教师和3%倾向于民主党的教师认为，允许教师和学校工作人员携带武器将非常有效。（李彦南）

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