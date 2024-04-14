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美国大选手记丨物价居高不下　民众不买“拜登经济学”的账

2024年04月14日10:28 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月13日电　美国大选手记｜物价居高不下　民众不买“拜登经济学”的账

　　新华社记者许缘

　　美国通胀水平再次上涨且涨幅超过市场预期。美国劳工部最新数据显示，3月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.5%，涨幅较2月扩大0.3个百分点。食品、能源等与日常生活息息相关的商品价格攀升，让不少美国民众对拜登政府的经济政策感到不满。

　　通胀居高不下，连拜登政府前任“大管家”都看不下去了。白宫办公厅前主任罗恩·克莱因日前在一场活动中罕见地批评拜登。他说，拜登“每周有两至三场活动是给桥梁剪彩”，但现实情况是，杂货店里的鸡蛋和牛奶等生活必需品价格太高，“该死的桥”根本不能解决紧迫的民生问题。

　　在我驻地附近的加油站，一名年轻男子还没有加满油就准备结账走人。他无奈地对记者说：“太贵了，先加一半撑着吧。”

　　一段时间以来，首都华盛顿沿街乞讨者明显增多。他们衣衫褴褛，大多举着写有自身困难情况的牌子，在交通要道或超市门口向路人讨钱，其中不乏老人、孕妇、残疾人。

　　近日，我在一家餐厅门口遇到一位老妇人，想用自己写的一本书向记者换2美元买吃的。她说：“我不是乞丐，但物价太高了，我买不起吃的。”

　　高通胀下，许多美国民众对经济持悲观情绪。《华尔街日报》3月对美国大选7个关键“摇摆州”选民的调查显示，56%的受访者认为过去两年美国经济状况变差，仅有25%的受访者认为经济变好；高达74%的受访者认为，过去一年美国通胀“朝着错误的方向发展”。有受访者表示，通胀上涨不仅让经济状况变差，更让民众感觉生活“艰难”。

　　对此，哈佛大学经济学院政治经济学教授斯特凡妮·斯坦切娃说，通胀攀升会加剧民众对经济的悲观情绪。

　　对寻求连任的美国总统拜登来说，选民对经济的悲观情绪绝非好事。在年初以来的党内初选阶段，白宫不遗余力推销“拜登经济学”成果，但收效甚微，甚至适得其反。

　　《华尔街日报》民调显示，在决定前两次美国大选结果的7个“摇摆州”中，拜登在6个州的支持率落后于特朗普。在被问及拜登和特朗普谁能更好治理美国经济时，只有34%的受访者选择拜登。

　　共和党不会放弃这个机会向拜登发难。由共和党人把持的国会众议院预算委员会在一份声明中说，拜登执政以来，井喷式政府支出推高通胀。“与总统（拜登）所想相反，高物价仍在持续。”

　　曾在小布什政府担任国家经济委员会主任的拉里·林赛撰文说，拜登政府认为，在“通胀缓和、就业强劲”的情况下，美国民众期待物价进一步降低是“不切实际的”，这种观点忽视了民众的不满情绪。

　　民主党籍民调专家塞琳达·莱克说，经济数据似乎正在变好，“但民众感受越来越差，这（对拜登来说）是最凶险的情况”。

(责编：刘洁妍、张悦)

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