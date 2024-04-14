新华社东京4月13日电 日本消费者厅12日说，受小林制药公司含红曲成分问题保健品事件影响，他们对数千种功能性标示食品实施了紧急检查，发现上百例消费者健康受损案例。

小林制药问题保健品事件曝光后，日本消费者厅对所有备案过的近6800款产品涉及的约1700家生产商实施了整体排查，询问生产商是否接到过来自医生等渠道的消费者健康受损信息，并检查了相关信息的收集以及向政府报告的机制。

据日本媒体报道，调查截止时间为12日，日本消费者厅共收到近1400家生产商就5500余款功能性标示食品的回答。日本消费者厅当天公布的统计结果显示，不包括小林制药的产品在内，共有11家厂商接到117个健康受损案例的信息，涉及18款产品。

据报道，这117个健康受损案例中没有死亡案例，多数是腹泻、湿疹等轻症，有几个因病情较严重需要住院的案例。由于尚未证实相关产品和消费者健康受损的因果关系，日本消费者厅没有公布具体的产品名称。日本消费者厅计划听取生产商的解释并请专家进行医学评估，以彻底梳理本次排查结果。

小林制药问题保健品事件是日本2015年开始实施功能性标示食品制度后，生产商首次因消费者健康受损问题而召回产品。根据这一制度，生产商只需在产品上市销售前向日本消费者厅提交与其声称功能相符的科学依据进行备案即可，不需要政府部门的审批许可。

小林制药问题保健品事件暴露出日本功能性标示食品制度的安全隐患。日本消费者厅计划在此次排查基础上，讨论修订相关制度，包括将报告健康受损相关信息定为生产商的义务等。

(责编：刘洁妍、张悦)