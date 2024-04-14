新华社北京4月13日电 海地政府12日颁布一项法令，宣布正式成立过渡总统委员会，在下一届大选选出新总统前充当国家临时最高机构。联合国和地区组织欢迎这一动向，认为这标志着海地迎来“新的开始”。不过分析人士指出，这一过渡机构面临重重挑战，能否恢复海地公共秩序、顺利组织下届选举仍有疑问。

2021年8月24日，一名女子头顶水果走在海地太子港街头。新华社发（戴维·德拉帕斯摄）

人选未定

根据法令，委员会由7名具投票权成员和2名无投票权观察员组成，有投票权的成员都是海地主要政党的代表，观察员分别为民间组织代表和宗教界代表。

法令规定，委员会在民选总统就职前暂时行使特定总统权力，负责推选临时总理、组建新内阁、批准法令、任命临时选举委员会、设立国家安全委员会和推动联合国多国安全支助团部署等各项过渡工作。

值得注意的是，法令并没有明确9人委员会的具体名单，只是限定了成员资格条件，例如有意参加下届总统选举的竞选人和受联合国制裁的人不得入选。据法新社报道，这份名单难产的主要原因是海地主要政党无法推选出各方都接受的代表，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯不得不站出来敦促他们搁置分歧。

法令也没有明确任命临时总理和组建临时内阁的时间表，只是规定民选总统最晚应在2026年2月7日前就职，委员会任期不得超过这一日期。

2021年8月14日，海地总理亨利（前）在太子港举行的新闻发布会上讲话。新华社发（理查德·皮耶林摄）

目前仍然留在海外、没有回国的海地现任总理阿里埃尔·亨利上月宣布，海地政府将在过渡总统委员会成立后辞职。不过12日颁布的法令规定，亨利将在过渡总统委员会任命临时总理后再正式去职。

法令还规定，亨利有权在过渡总统委员会任命官员前“作出必要安排”，新任命的官员必须“与亨利协商一致，参与组建包括各方势力的内阁”。

亨利暂未作出公开回应。他2月底出访肯尼亚时，海地爆发大规模骚乱。黑帮组织袭击首都太子港警察局、警察学院、国际机场等公共设施，要求亨利下台。他试图进入与海地接壤的多米尼加，被拒绝，后来转道前往美国海外领地波多黎各。

这是2021年8月14日在海地太子港拍摄的街头景象。新华社发（理查德·皮耶林摄）

挑战重重

斡旋海地局势的地区经济组织加勒比共同体12日对最新动向表示欢迎，称“这标志着海地可能由此迎来新的开始”。

联合国驻海地办事处说，联合国将继续密切关注海地政治进程，海地要想恢复公共秩序和法治，国际社会的支持依然关键。

联合国安理会去年10月通过决议，授权联合国会员国组成并部署多国安全支助团，以协助海地国家警察恢复海地安全。肯尼亚同意牵头组建多国安全支助团。亨利2月访问肯尼亚正为此事。

不过，部署安全支助团的行动并不顺利。肯尼亚一家法院先前裁定这一部署违反肯尼亚宪法。路透社上月援引联合国数据报道，这一计划的专项资金仅到位不足1100万美元，离目标还很远。

这是2023年10月19日在位于纽约的联合国总部拍摄的决议草案投票现场。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

海地前司法部长卡米耶·勒布朗说，过渡总统委员会面临“非常艰巨”的任务，一些政党推举的代表人选可能被否决，另外考虑到繁琐的法律程序，整个过渡政府班子成形尚需时日。

海地一个民间团体负责人热代翁·让说，成立过渡政府是向前迈进的“重要一步”，但“这一步不是终点，必要的是创造安全条件，这样委员会才能履职、民众的安全才能得到保障”。

2021年7月7日，海地总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮活动愈发猖獗，恶性犯罪激增。莫伊兹遇刺前任命亨利为总理，后者2022年12月与部分党派和民间团体达成国家政治过渡协议，计划在2023年举行大选、今年2月向民选政府移交权力。然而，海地安全形势未见好转，大选至今未举行，引发社会不满。自今年2月29日起，黑帮组织在太子港等地制造骚乱，至今尚未完全平息。（王宏彬）

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