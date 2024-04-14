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耶路撒冷、特拉维夫等多地遭到伊朗袭击

2024年04月14日09:22 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷4月14日电（记者吕迎旭　王卓伦）据以色列媒体和医疗部门14日消息，当天凌晨耶路撒冷、特拉维夫、贝尔谢巴以及迪莫纳等城市遭到伊朗袭击，目前造成1人受伤。

　　据以色列媒体报道，当天以色列多个城市响起防空警报，并伴随着爆炸声。新华社记者在耶路撒冷听到数次巨大的爆炸声。据以急救部门14日消息，此次袭击已造成一名10岁的以色列男孩受伤。

　　以色列媒体还报道，美军在约旦和伊拉克上空对伊朗导弹或无人机实施数十次拦截。媒体援引一名以高官的话报道，伊朗99%的导弹和无人机被拦截。这名官员说，这是伊朗首次从其领土向以色列发动袭击，“（以色列）需要做出果断反应。这一反应很快就会到来”。

　　以色列军方13日晚发表声明说，伊朗不久前从其境内向以色列发射了无人机。以色列空军战斗机和海军舰艇均处于高度戒备状态。以色列国防军正在监视所有目标。声明要求以色列民众遵守安全警告以及以军的官方公告。随后，以色列交通部宣布于当地时间14日零时30分至7时关闭领空。

　　当地时间14日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发表声明，宣布向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机。声明说，袭击是针对以色列犯下的众多“罪行”，包括4月1日对伊朗驻叙利亚使馆领事部门建筑的导弹袭击，导致伊朗在叙利亚的数名指挥官和军事顾问身亡。

　　伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动，伊朗领导人坚称要发起报复打击。

(责编：赵光霞、牛镛)

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