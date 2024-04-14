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哈马斯回应斡旋方提议 以色列重申反对停火撤军

2024年04月14日09:05 | 来源：新华网
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新华社加沙4月13日电（记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）13日发表声明说，已对埃及和卡塔尔等斡旋方关于加沙地带停火的提议作出回应。同日，以色列总理办公室发表声明，重申以方反对哈马斯提出的停火、以军从加沙地带撤军的要求。

哈马斯在声明中重申其在停火谈判中的诉求，即实现永久停火、以色列军队全部撤出加沙地带、允许流离失所者重返家园、加快救援物资进入加沙地带以及开始重建工作。此外，哈马斯愿达成一份有关交换被扣押人员的“严肃协议”。

以色列总理办公室13日发表声明说，哈马斯至今仍拒绝任何协议和妥协性建议，坚持要求结束战争、以军从加沙地带完全撤出。以政府和安全部队一致反对“这些毫无根据的要求”。目前达成停火、释放被扣押人员的“唯一障碍在哈马斯”，而不是以色列方面。

近期，埃及、卡塔尔和美国等多方试图推动以色列和哈马斯达成停火协议。埃及开罗新闻电视台8日报道，最新一轮在开罗举行的加沙地带停火谈判取得进展，有关各方对基本问题达成一致。但有西方媒体援引哈马斯方面官员的话说，双方的立场并无改变，因此谈判并未取得进展。

加沙地带消息人士13日告诉新华社记者，以军当天继续在加沙地带中部地区开展军事行动，主要集中在努赛赖特难民营北部地区。哈马斯媒体办公室说，以军过去24小时在加沙地带中部打死至少19人，另有超过200人受伤。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门13日公布的数据，自新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过3.36万人死亡、7.6万余人受伤。（参与记者：吕迎旭、张天朗）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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