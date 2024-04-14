人民网香港4月13日电 （吴宇扬扬、陈晓琳）13日，首届“香港世界青年科学大会”暨2024“香江诺贝论坛”在香港会议展览中心举行。活动由香港北京高校校友联盟主办、香港特区政府创新科技及工业局支持。

香港特区行政长官李家超、中央政府驻港联络办副主任刘光源、外交部驻港特派员公署署理特派员李永胜、香港特区政府创新科技及工业局局长孙东、香港北京高校校友联盟会长李然及多位诺贝尔奖、图灵奖得主等海内外杰出科学家出席。

李家超致辞时表示，香港在“一国两制”下享有“背靠祖国、联通世界”的独特优势，拥有世界级的科研人才和设施，以及与国际接轨的法律和监管制度，吸引世界各地人才和企业来港发展。香港特区政府将继续善用制度和人才优势，促进香港和内地以至全球创科事业的交流合作，贡献国家新质生产力的蓬勃发展。

李家超强调，此次活动汇聚多位优秀科学家，他们所取得的重要成就为人类文明进步作出杰出贡献。李家超鼓励青年学者和企业代表，以科学家的奋斗精神和卓越成就为榜样，坚持探索，勇敢追梦，为构建人类命运共同体作出贡献。

刘光源指出，香港致力打造全球青年科技交流合作新高地，这是全球科技交流合作的大势所趋，更是国家发展新质生产力的机遇所在。期冀来自海外的科技力量与中国业界探讨交流，分享中国科技发展的时代红利，不断深化科技创新合作，共攀高峰，打造开放、公平、公正的发展环境，推动构建人类命运共同体。

开幕式上，大会举办“香港科创联合发展基金”启动礼，31家来自京津冀雄安新区的优秀创科企业签署来港发展合作备忘录，为香港创科事业发展注入新动能。

孙东表示，正如《香港创新科技发展蓝图》中提及，香港特区政府一直鼓励丰富创投融资通道，希望让整个创科生态圈更加活跃。此次活动正式启动“香港创科联合发展基金”，将有助支持初创企业茁壮成长，促进“政、产、学、研、投”高效合作，推动香港科技产业的高质量发展。

在随后举行的2024“香江诺贝论坛”中，诺贝尔奖得主爱德华·莫泽、约翰·克劳泽等与中国工程院院士戴琼海、香港工程科学院院士倪明选等科学家围绕大数据、人工智能、量子通信等创科前沿领域分享观点，展开研讨。

主办方介绍，首届“香港世界青年科学大会”定位高端学术论坛，旨在通过高端主旨演讲、圆桌对话、科研项目分享等形式，推动国际学术领域的深度交流。

据悉，此次大会为期4日，除2024“香江诺贝论坛”外，还将举行“京津冀港澳青年科创人才发展峰会”“京津冀港澳青年创科成果展”等活动。