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伊朗向以色列发射无人机

2024年04月14日06:18 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷4月13日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方13日晚发表声明说，伊朗向以色列发射了无人机。

　　声明说，伊朗不久前从其境内向以色列发射了无人机。以色列空军战斗机和海军舰艇均处于高度戒备状态。以色列国防军正在监视所有目标。声明要求以色列民众遵守安全警告以及以军的官方公告。

　　以色列军方发言人哈加里在电视台发表声明说，伊朗发射的无人机将在数小时后到达以色列，以军将尽力拦截。

　　以色列交通部当晚发表声明说，以色列将于当地时间14日零时30分至7时关闭领空。

　　据伊拉克媒体13日报道，伊拉克多省份观测到从伊朗方向发射的无人机飞向以色列。

　　美国国家安全委员会发言人沃森当天发表声明说，伊朗已经开始空袭以色列。美国总统拜登正听取国家安全团队有关最新情况的常规性汇报，并将于当天下午在白宫召集国家安全团队成员开会。美方正与以色列官员及其他伙伴和盟国官员保持沟通。拜登明确表示，“美国对以色列安全的支持坚若磐石，并将与以色列人民站在一起，支持他们抵御来自伊朗的威胁”。

　　伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动，伊朗领导人坚称要发起报复打击。（参与记者：邓仙来、段敏夫、李军）

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(责编：胡永秋、杨光宇)

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