新华社耶路撒冷4月13日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列军方13日说，在一名失踪以色列少年的尸体当天被找到后，以色列犹太定居者与巴勒斯坦人在约旦河西岸再次爆发冲突，造成数十人受伤。

以军13日发表声明说，过去几个小时，犹太定居者与巴勒斯坦人在约旦河西岸多地发生冲突，冲突中有人投掷石块并开枪，造成数十名以色列人和巴勒斯坦人受伤。以军士兵驱散了冲突人群，并决定向约旦河西岸部分地区增派军队。

另据巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”13日报道，一群犹太定居者当天用石块袭击纳布卢斯附近的巴勒斯坦车辆，造成部分车辆受损，一名巴勒斯坦人遭犹太定居者投掷石块受伤。当天早些时候，多名犹太定居者手持武器袭击了一个巴勒斯坦村庄，打伤6名村民，其中一人头部受重伤。

一名14岁的犹太定居者12日在约旦河西岸牧羊时失踪。随后，犹太定居者进入少年失踪地点附近的一个巴勒斯坦村庄，烧毁多栋房屋和多辆汽车，并导致一名巴勒斯坦人死亡、25人受伤。13日，以军宣布该少年的尸体被找到。以色列媒体报道说，初步调查结果显示，该少年被巴勒斯坦人杀害。

据巴勒斯坦官方数据，自去年10月7日巴以爆发新一轮冲突以来，约旦河西岸紧张局势不断升级，冲突共造成400多名巴勒斯坦人死亡，8000多名巴勒斯坦人被以方逮捕。

犹太人定居点问题是巴以和谈主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴方坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。

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