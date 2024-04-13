人民网西班牙港4月12日电 （记者谢佳宁）4月11日，由中国驻特多大使馆、中国国家电影局、特多旅游和文化艺术部共同主办，中国电影资料馆承办的庆祝中特建交50周年中国电影节在特多首都西班牙港盛大开幕。中国驻特多大使方遒和特多外长布朗、中国国家电影局副局长陆亮出席并致辞，特多参议长弗雷塔斯、公共管理部长韦斯特、社会发展和家庭服务部长考克斯等政要，以及十多国驻特使节、当地各界民众、旅特华侨华人等300余人参加。

方遒发表讲话，指出电影是人类文化交流传播的重要载体，能够形象地展现各国的社会风貌和人文底蕴，并在世界人民之间架起一座座民心相通的心灵之桥，为促进文明互鉴、增进民心相通发挥重要作用。近年来，中国电影产业蓬勃发展，已成为全球电影生产大国和主要电影市场，涌现出一大批风格迥异、题材多样的精品佳作，希望此次电影节能够让特多民众充分感受到中国电影和中华文化的独特魅力。

方遒大使与特多外交部长布朗合影。埃内斯托·多明戈斯摄

方遒指出，在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。全球文明倡议就是倡导尊重世界文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，通过加强国际人文交流合作，促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步。此次中国电影节作为中特文化交流的新平台，彰显了两国人民的深厚友谊，为双方践行全球文明倡议提供新动能。

中国国家电影局副局长陆亮签名。埃内斯托·多明戈斯摄

方遒强调，今年是中特建交50周年，半个世纪以来，两国始终坚持相互尊重、平等相待的原则，推动双边关系蓬勃发展，各领域交流合作取得丰硕成果。中方愿以此为契机，与特方一道不断深化两国人文交流，推动各领域合作持续稳定发展，为两国发展和繁荣释放更多潜力，让两国合作成果更广泛惠及民众，携手推动两国关系行稳致远，构建更加紧密的中特命运共同体。

参会嘉宾等待入场。埃内斯托·多明戈斯摄

陆亮表示，此次电影节展映的电影题材丰富、风格多样，是近期中国电影的代表性作品。希望特多观众能够喜欢这些“中国故事”，从中更好地感受中国，了解中国。也希望以此次中国电影节为新的起点，不断深化中特人文领域交流合作，搭建起两国人民沟通往来的文化桥梁，为中特两国友好交往、携手共建“一带一路”奠定更加坚固的文化基石。

布朗外长对中国电影节开幕表示热烈祝贺，深情回顾特中两国人民200多年来友好交往历程，表示中国文化早已是特多多元文化大熔炉中的重要组成部分，很多中国经典电影和知名影星在特多家喻户晓，广受欢迎。近年来特中两国文化交流日益密切，为增进两国人民友谊、促进务实合作发挥了重要作用。特方赞赏中国电影文化创意产业取得的发展成就，期待加强在该领域的交流合作。特方愿以建交50周年为新起点，同中方一道推动两国文化交流互鉴和各领域务实合作迈上更高水平。

开幕式当晚展映了电影《流浪地球2》，影厅内掌声和欢呼声不断，在场观众纷纷赞赏该片制作精良、场面震撼、故事情节引人入胜，特别是其中所展现的人类命运共同体意识令人动容，表示对中国电影节充满期待，并希望未来能看到更多优秀的中国电影登陆特多。

参会嘉宾进入活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

此次中国电影节展映周期为4月11日至4月14日，精心甄选《流浪地球2》《飞驰人生2》《封神第一部：朝歌风云》《白塔之光》《热烈》《雄狮少年》《熊出没·伴我“熊芯”》《奇迹·笨小孩》等8部优秀中国影片，涵盖奇幻史诗、传统文化、科幻、喜剧、都市、情感、动画等多元题材，让特多观众在光影的交织中感受源远流长的中华传统文化和当代中国的勃勃生机。此系庆祝中特建交50周年系列活动之一，也是落实全球文明倡议、促进中特交流互鉴的重要举措，将有助于进一步加深中特两国人民对彼此的文化认知，拉近两国人民之间的心灵距离。

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