人民网维罗纳4月12日电 （记者郑彬）当地时间4月12日，中国—意大利商业对话论坛在意大利维罗纳成功举办。商务部部长王文涛与意大利副总理兼外长塔亚尼出席论坛开幕式并做主旨演讲。

王文涛表示，中意同为文明古国，互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益和深厚合作基础。本次论坛两国企业参会热情高涨，活动规模一扩再扩，充分体现出对彼此市场的重视和对深化合作的热切期盼。希望两国企业抓住机遇，继续挖掘农食、医药、高端消费品、工业中间品等领域贸易潜能，用好跨境电商平台促成更多贸易机会；保持高端制造、设计研发、绿色低碳等新兴领域投资合作势头；继续发挥中意企业家委员会的平台作用，增进两国工商界互信，促进双边贸易投资合作发展。

王文涛强调，今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，昨天双方成功举行了中意经济合作混委会，就支持企业相互参展、中小企业和电商合作等深入交流，达成诸多共识。中国商务部愿继续与意方一道，做两国企业合作发展道路上的同行者、好伙伴。中国将继续扩大高水平对外开放，不断优化营商环境，打造“投资中国”品牌，诚邀意企业继续投资中国、深耕中国、扎根中国，共享中国市场机遇和发展红利。

对于近期欧委会针对中国电动汽车、太阳能电池板、涡轮风机等优质绿色产品采取的一系列保护主义措施，王文涛表示，欧委会一边高举绿色发展的大旗，一边却挥舞保护主义的大棒，是典型的自相矛盾和双重标准，可以说这是一种“双标主义”。这既会阻碍全球绿色转型，也会挫伤中欧投资合作信心，更会动摇双边经贸互信的基础。希望中意企业家们发挥工商界力量，共同反对单边主义、保护主义，坚持开放合作，抵制脱钩断链，实现融合发展，共同维护全球产业链稳定，让绿色真正成为中欧经贸关系的底色。

塔亚尼表示，意方期待与中方不断加强沟通，推动经贸合作向前发展。中国市场对意大利企业来说是“巨大机遇”，意大利国家促进体系将为更多“意大利制造”进入中国市场提供支持，意方也欢迎中国企业扩大对意投资，为意大利带来更多就业，为意经济增添更多竞争性与活力。期待进一步推动意特色农食产品与农业机械对华出口，加强两国新能源和中小企业合作，增开威尼斯与中国城市直航。

此次论坛由中意企业家委员会主办，中国驻意大利大使贾桂德、意大利驻华大使安博思、中意政府机构、中意企业家委员会理事会成员、两国企业和商协会代表360余人出席论坛。

(责编：王禹蘅、刘慧)