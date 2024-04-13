人民网巴黎4月13日电 （记者于超凡）当地时间4月12日下午，赏樱胜地无锡太湖鼋头渚暨中国第38届荷花展发布会在法国巴黎雷厄穆尔展览空间成功举办。发布会通过图片展示、视频宣介等形式，向法国公众展现中国无锡的自然风光和文化遗产。现场观众折服于樱花的绚烂与荷花的优雅，惊叹于惟妙惟肖的惠山泥人与巧夺天工的留青竹刻。

法国国际旅游联合会主席杜吕克（Erix Duluc）在致辞中表示，无锡市秀美的景观令人印象深刻。今年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年，这是深化双方人文交往、保护两国文化特性的重要契机。在巴黎看无锡，正体现了中法两国共同促进旅游业发展，加强自然和文化遗产保护所做的不竭努力。如今，全球越来越多的旅客希望到访中国，越来越优质的旅游服务让世界更加深入地了解中国。

无锡市文化旅游发展集团负责人介绍，鼋头渚风景区坐落于中国第三大淡水湖——太湖之滨，素有“太湖第一名胜”美誉，诗人郭沫若曾盛赞“太湖佳绝处，毕竟在鼋头”。鼋头渚樱花美景久负盛名，种植历史可追溯至上世纪30年代，全园栽植樱花3万余株，种植面积达85万平方米，是我国现有规模最大、品种最全的樱花观赏基地。

草树知春不久归，百般红紫斗芳菲。主办方介绍，今年，第38届全国荷花展将在无锡举办。无锡市在水生植物荷花、睡莲的培育与种植方面经验丰富，育有荷莲品类多达500余种，该市蠡园风景区已连续20多年举办精品荷花展。

此次活动由无锡市文化旅游发展集团有限公司主办，无锡太湖鼋头渚旅游集团有限公司承办，巴黎第十三区区议员陈家辉、法国国际旅游联合会主席杜吕克、巴黎大区莫兰市旅游局局长碧蔻、法国华人旅游协会会长黎新等嘉宾出席。

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