人民网约翰内斯堡4月12日电 （刘畅）当地时间4月11日上午，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）在南非约翰内斯堡举办第七届进博会暨虹桥论坛推介会，面向当地政府机构、企业、商协会等各界人士介绍第七届进博会筹备情况，诚挚邀请南非和当地企业参加第七届进博会。

中国驻南非大使馆公参刘峪，南非贸易、工业和竞争部出口促进司副总司长莱拉托·马塔博格（Lerato Mataboge），南非农业部国际司司长芬迪韦·丁吉尔（Phindiwe Dingile），南非全国工商联秘书长Gay Mokoena，中国国际进口博览局宋尚哲，虹桥国际经济论坛研究中心副理事长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣，中国工商银行非洲代表处副首席代表刘佳，标准银行集团企业与商业银行部国际贸易总经理卢桑多·武巴（Luthando Vuba）出席活动。

中国驻南非大使馆公参刘峪致辞。希拉兹·莫林摄

刘峪表示，建交以来，两国关系实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越，结下了同志加兄弟的深厚友谊。中国连续15年成为南非最大贸易伙伴，也是南非最主要的外资来源国。作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会不仅吸引高质量的产品、技术和服务，也提供巨大的市场和投资机会，助力各国企业进入中国市场。红酒、牛肉、路易茶等越来越多的南非优质产品登上进博会的展台。当前，中国正在以新质生产力发展推进中国式现代化，期待更多南非和非洲国家积极参与进博会，抓住中国发展机遇、深耕中国市场，共同为全球经济复苏注入新动力。

南非贸易、工业和竞争部出口促进司副总司长马塔博格致辞。图片来源：中国国际进口博览会官微

马塔博格表示，感谢中国政府为持续举办进博会作出的努力，南非愿意继续参加第七届进博会。作为中国向非洲国家和世界分享发展机遇的重要平台，进博会有利于展示各国优质产品、扩大商业网络、相互学习借鉴。中国是南非最大的贸易伙伴，我们将持续用好进博会这一平台，深化两国之间的投资合作和经贸往来，不断优化贸易结构、提高贸易水平，期待更多南非产品进入中国市场。

中国国际进口博览局宋尚哲致辞。图片来源：中国国际进口博览会官微

宋尚哲介绍了进博会总体情况。他表示，南非是中国的老朋友，也是进博会的老朋友。六年来，南非众多优质产品亮相进博会，得到了中国市场的广泛认可。进博会用实际行动支持南非企业开拓中国市场，为促进中南经贸往来繁荣发展发挥了积极作用。作为全球共享的国际公共产品，进博会愿意继续为南非企业和优质商品进入中国市场提供支持和帮助。希望南非企业积极参与，抓住中国市场新机遇，积极助力中非经贸合作发展。

虹桥国际经济论坛研究中心副理事长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣致辞。图片来源：中国国际进口博览会官微

俞子荣介绍了虹桥论坛基本情况。他表示，虹桥论坛是进博会的重要组成部分，至今成功举办六届，已成为国际政、商、研、学、产各界开展高端对话交流的重要平台。虹桥论坛聚焦“全球开放”主题，以促进全球开放为核心使命，助力发展中国家提升全球经济治理的参与度和话语权，与发展中国家分享中国发展经验，推动形成共商共享、开放共赢新局面。希望更多南非和非洲朋友关注和参与虹桥论坛，加深对中国的了解和认识，更好推动中非合作和非洲发展。

中国工商银行非洲代表处副首席代表刘佳致辞。图片来源：中国国际进口博览会官微

标准银行集团企业与商业银行部国际贸易总经理武巴致辞。图片来源：中国国际进口博览会官微

刘佳、武巴表示，2018年以来，中国工商银行和标准银行集团连续6年携手客户参加进博会，成功帮助客户打开中国市场、扩大在华业务。诚邀大家一起参与进博会，中国工商银行和标准银行集团将持续提供全面优质的服务。

签约仪式。图片来源：中国国际进口博览会官微

会上，进口博览局与标准银行集团、中国梦（南非）有限公司、金伯利钻石及珠宝孵化器、莎拉巴特曼大区市政府、爱施健制药公司签署参展合同或合作备忘录。

活动现场。图片来源：中国国际进口博览会官微

来自进博会支持单位，参展商及组展机构代表，企业代表，媒体代表等200余人参加活动。本次推介会得到了中国驻南非大使馆、商务部国际贸易经济合作研究院、中国工商银行非洲代表处、标准银行集团等机构的大力支持。

(责编：王禹蘅、刘慧)