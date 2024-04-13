人民网华盛顿4月12日电 （记者李志伟）4月12日，中国驻美国大使馆发言人就美日领导人会晤涉华消极言行回答记者提问。发言人表示，美日抱持冷战思维、搞小集团政治，在涉台、涉海、核武器政策等问题上对中方抹黑攻击，粗暴干涉中国内政，严重违背国际关系基本准则。中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人指出，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系中最重要最敏感的问题。台湾事务纯属中国内政，不容任何外部干涉。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理台湾问题，把拜登总统关于美国不支持“台独”的承诺落实到行动上。

发言人表示，中国在东海和南海的活动完全符合国际法，无可非议。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方愿继续通过对话协商与有关当事方妥善处理涉海问题，共同维护南海和平稳定。美方应尊重地区国家为商谈南海规则、维护南海和平稳定作出的努力，停止在南海制造事端、挑动对抗。

在谈到核武器政策时，发言人说，中国奉行不首先使用核武器政策，承诺不对无核武器国家和无核武器区使用核武器，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加任何形式的军备竞赛。美国拥有世界最大、最先进核武库，却顽固坚持首先使用核武器政策，为别国量身定制核威慑，投入巨资升级“三位一体”核力量，在军控领域大肆“毁约退群”，强化北约“核联盟”，扩大与盟国的先进军事技术合作。国际社会有理由对此感到严重关切。

发言人说，中方敦促美日顺应时代潮流，摒弃冷战思维，停止干涉中国内政，停止搞针对中国的“小圈子”，停止破坏地区和平稳定大局。中方将坚决捍卫自身主权、安全和发展利益。

(责编：王禹蘅、刘慧)