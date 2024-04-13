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意大利商界人士：投资中国对意企业意义重大

2024年04月13日08:01 | 来源：新华网
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新华社米兰4月11日电（记者 张馨文）2024“投资中国”系列活动意大利专场日前在米兰举行。与会意大利商界人士表示，意中企业合作潜力大，投资中国意义重大。

意大利中国理事基金会主席马里奥·博塞利表示，投资中国对意大利企业意义重大，将帮助意大利高质量产品进入中国市场。意大利拥有众多中小企业，对华交流合作有潜力，支持中小企业投资也有利于意中民间交流。

成都倍朗科技公司董事长博熙峻（英文名阿尔贝托·博里尼）对新华社记者说：“眼见为实，我在中国见证了真正的社会进步和快速发展。中国有完整的供应链、安全的社会环境，在中国工作和生活质量都有保证。在高科技产业领域，中国是最具竞争力的国家之一，仍然处在蓬勃发展的上升过程中。”

博熙峻表示，作为一家高科技中小企业，该公司即使经历疫情也仍然在中国顺利开办并正常运转。“我对中国服务外资的当地政府工作人员充满感激，他们特别了解中小企业需求，沟通十分高效，事无巨细地协助我在中国创业。”

意大利食品加工设备公司特拉瓦利尼公司总经理朱塞佩·皮尼亚内利对新华社记者表示，世界的发展离不开中国，这是意大利和欧洲企业到中国投资的重要理由。“我们今年计划和中国供应商进一步合作，因为中国产品的质量越来越好。”

意大利中国商业发展论坛主席伊万·卡尔迪洛在接受新华社记者采访时说：“中国社会充满创新活力，有关法律法规出台非常及时。”他说，中国专利申请数量在全球位居前列，反映出中国知识产权保护意识持续增强。

专注于服务意大利企业投资中国的詹尼-奥里戈尼律师事务所中国香港办公室管理合伙人达维德·德罗萨在活动现场对记者说：“（我们的）客户遍布大部分主流产业，意大利企业一直对投资中国充满热情，我相信这一趋势将持续下去。”

(责编：王禹蘅、崔越)

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