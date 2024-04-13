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多国专家：美日菲会议“危害亚太和平稳定”

2024年04月13日07:59 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月12日电（记者邓仙来）美国、日本、菲律宾三国领导人11日在华盛顿举行会议，声称在防务等领域将出台多项合作举措。多国专家指出，美日菲三边会议及其军事合作的本质是域外势力拉帮结派，这种搞小政治集团的做法“非常冒险”，危害亚太地区的和平与稳定。

此次会议被认为是拜登政府在所谓“印太地区”拉拢盟友、构筑“小多边”机制的进一步行动。据白宫会后发布的三方有关声明，除帮助菲律宾建设铁路、港口等基础设施外，美日承诺“继续支持菲海岸警卫队能力建设”，支持菲国防现代化建设。三国还将通过举行海上联合军事演习等方式“推进防务合作”。

美国《全球策略信息》杂志前驻白宫记者威廉·琼斯当天在接受新华社记者采访时说，美日菲以此种方式加强同盟关系，目的是“在远东地区建立一个类似北约的架构”，这不但难以实现，而且“非常冒险”。

琼斯说，华盛顿和东京以拉拢“小弟”菲律宾为手段强化美日同盟，对菲律宾来讲“风险尤其大”。琼斯同时指出，美国根本没有能力兑现帮助菲律宾建设基础设施的承诺，美国能提供给菲律宾的“只有枪，没有奶油”。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊表示，美日菲三边会议及其军事合作的本质是域外势力拉帮结派，干涉南海局势，严重危害亚太地区和平稳定。她指出，这种极具冷战思维的举措将进一步强化对抗而非合作，加剧南海紧张局势，破坏相关国家在处理南海问题上的团结。

马林博格-乌伊指出：“美日两国不该干涉南海问题，因为他们本来就不是南海问题当事方。”

国际研究协会亚太地区会长羽场久美子在日本东京接受采访时表示，美国拉日本和菲律宾一起搞三边会议，是在亚太地区搞危险的分化战略，不利于日本发展，更不利于亚太和平稳定；三者的联合是一种危险的合作关系。（参与记者：杨云起、刘锴、郭丹）

(责编：王禹蘅、崔越)

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