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伊朗批评部分西方国家回避谴责以色列“暴行”

2024年04月13日07:56 | 来源：新华网
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新华社德黑兰4月12日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社12日报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬日前批评部分西方国家在伊朗驻叙利亚大使馆遭袭一事上，回避谴责这一违反国际法和公约的行为，反而继续支持“以色列政权的暴行”。

据报道，阿卜杜拉希扬11日与澳大利亚外长黄英贤通话，就包括加沙地带局势在内的最新地区事态发展交换了意见。

阿卜杜拉希扬强调，在以色列空袭伊朗驻叙利亚大使馆一事上，一些西方国家政府回避谴责这一明显违反国际法和公约的“恐怖主义行为”，反而继续支持“以色列政权的暴行”，并且还呼吁伊朗保持克制。

阿卜杜拉希扬说，在加沙地带的战争导致当地人民出现营养不良问题。他呼吁国际社会向以色列政权施压，要求其结束这场战争。

黄英贤表示，澳大利亚对中东地区紧张局势升级表示关切，同时希望伊朗在其驻叙利亚大使馆遭袭后保持克制。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑本月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动，伊朗领导人坚称要发起报复打击。

(责编：王禹蘅、崔越)

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