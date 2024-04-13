人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第三届中国－南苏丹智库论坛为两国合作建言献策

2024年04月13日07:55 | 来源：新华网
小字号

新华社朱巴4月12日电（记者黎华玲）第三届中国－南苏丹智库论坛12日在南首都朱巴举行，与会代表探讨分享中国发展经验，为两国合作建言献策并探寻新的增长点。

中国驻南苏丹大使马强、南苏丹公共服务与人力资源开发部部长毕肖克及外交部代表、在南中资企业和华侨华人代表及专家学者共50余人出席本届论坛。

本届论坛为期一天，主题为“加强伙伴关系、促进共同发展”，由浙江师范大学非洲研究院和南苏丹战略与政策研究所共同主办。

开幕式上，马强指出，受国际环境和苏丹冲突持续影响，南苏丹近期经济面临挑战，通胀压力持续增大，市场有效供给明显不足，青年失业问题更加突出。在此形势下，如何解决粮食安全问题、增加国家多样化收入和本地生产，切实提升包括中国公司在内的外国企业在南投资信心，期待本届论坛充分交流研讨，形成宝贵政策建议。他说，中方将同南苏丹携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推进“全球南方”团结合作，深化中南务实合作。

南苏丹外交与国际合作部中国司司长卢本说，自南苏丹独立以来，中国帮助建设公路桥梁、医院、机场，开展教育技术合作项目，培养教育、医疗、航空等领域人才，让国家面貌焕然一新，中国医疗队在南苏丹救死扶伤，深受当地人民爱戴。期待南中双方专家学者能深入讨论总结双方合作经验，为南中合作提供更多有价值的意见建议。

南苏丹战略与政策研究所执行主任梅尔哈告诉记者，南苏丹虽然是全世界最年轻的国家，目前也是最贫穷的国家之一，但中国在发展的道路上从未撇下南苏丹。中国是南苏丹社会经济发展的支持者。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武表示，举办智库论坛，旨在进一步促进中国、南苏丹的学术研究力量，就政策研究、社会经济发展、环境保护等领域分享经验，持续为中南两国合作发展注入动能。

南苏丹中国商会会长熊杰说，在南中资企业和华侨华人对南苏丹社会经济发展抱有信心，将继续在南投资兴业，为中南友谊搭建桥梁。

2011年，南苏丹宣布独立。2019年，首届中国－南苏丹智库论坛在朱巴举行。2021年，第二届中国－南苏丹智库论坛通过线上线下方式举行。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部