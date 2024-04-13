新华社朱巴4月12日电（记者黎华玲）第三届中国－南苏丹智库论坛12日在南首都朱巴举行，与会代表探讨分享中国发展经验，为两国合作建言献策并探寻新的增长点。

中国驻南苏丹大使马强、南苏丹公共服务与人力资源开发部部长毕肖克及外交部代表、在南中资企业和华侨华人代表及专家学者共50余人出席本届论坛。

本届论坛为期一天，主题为“加强伙伴关系、促进共同发展”，由浙江师范大学非洲研究院和南苏丹战略与政策研究所共同主办。

开幕式上，马强指出，受国际环境和苏丹冲突持续影响，南苏丹近期经济面临挑战，通胀压力持续增大，市场有效供给明显不足，青年失业问题更加突出。在此形势下，如何解决粮食安全问题、增加国家多样化收入和本地生产，切实提升包括中国公司在内的外国企业在南投资信心，期待本届论坛充分交流研讨，形成宝贵政策建议。他说，中方将同南苏丹携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推进“全球南方”团结合作，深化中南务实合作。

南苏丹外交与国际合作部中国司司长卢本说，自南苏丹独立以来，中国帮助建设公路桥梁、医院、机场，开展教育技术合作项目，培养教育、医疗、航空等领域人才，让国家面貌焕然一新，中国医疗队在南苏丹救死扶伤，深受当地人民爱戴。期待南中双方专家学者能深入讨论总结双方合作经验，为南中合作提供更多有价值的意见建议。

南苏丹战略与政策研究所执行主任梅尔哈告诉记者，南苏丹虽然是全世界最年轻的国家，目前也是最贫穷的国家之一，但中国在发展的道路上从未撇下南苏丹。中国是南苏丹社会经济发展的支持者。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武表示，举办智库论坛，旨在进一步促进中国、南苏丹的学术研究力量，就政策研究、社会经济发展、环境保护等领域分享经验，持续为中南两国合作发展注入动能。

南苏丹中国商会会长熊杰说，在南中资企业和华侨华人对南苏丹社会经济发展抱有信心，将继续在南投资兴业，为中南友谊搭建桥梁。

2011年，南苏丹宣布独立。2019年，首届中国－南苏丹智库论坛在朱巴举行。2021年，第二届中国－南苏丹智库论坛通过线上线下方式举行。

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