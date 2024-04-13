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商务部部长王文涛：中意工商界应共同反对保护主义

2024年04月13日07:47 | 来源：新华网
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新华社意大利维罗纳4月12日电（记者任耀庭）中国商务部部长王文涛12日在意大利维罗纳出席中国-意大利商业对话论坛时，呼吁中意工商界人士共同反对贸易保护主义，坚持开放合作，实现中欧绿色产业融合发展。

王文涛表示，当前全球经济发展面临诸多挑战，特别是绿色低碳转型正处在关键阶段。欧委会近期采取了一系列针对中国电动汽车、太阳能电池板、涡轮风机等优质绿色产品的消极动作，一边高举绿色发展的大旗，一边却挥舞保护主义的大棒，是典型的自相矛盾和双重标准，可以说这是一种“双标主义”。欧委会这些做法既会阻碍全球绿色转型，也会挫伤中欧投资合作信心，更会动摇双边经贸互信的基础。希望中意企业家们发挥工商界力量，共同反对单边主义、保护主义，坚持开放合作，抵制“脱钩断链”，实现融合发展，共同维护全球产供链稳定，让绿色真正成为中欧经贸关系的底色。

本次中国-意大利商业对话论坛由中意企业家委员会主办，王文涛与意大利副总理兼外长塔亚尼出席论坛开幕式并作主旨演讲。中国驻意大利大使贾桂德、意大利驻华大使安博思、中意政府机构、中意企业家委员会理事会成员、两国企业和商协会代表360余人出席论坛。

王文涛说，本次论坛两国企业参会热情高涨，活动规模一扩再扩，充分体现出对彼此市场的重视和对深化合作的热切期盼。希望两国企业抓住机遇，继续挖掘农食、医药、高端消费品、工业中间品等领域贸易潜能，用好跨境电商平台促成更多贸易机会；保持高端制造、设计研发、绿色低碳等新兴领域投资合作势头；继续发挥中意企业家委员会的平台作用，增进两国工商界互信，促进双边贸易投资合作发展。

塔亚尼表示，意方期待与中方不断加强沟通，推动经贸合作向前发展。中国市场对意大利企业来说是“巨大机遇”，意方也欢迎中国企业扩大对意投资，为意大利带来更多就业，为意经济增添更多竞争性与活力。期待进一步推动意特色农食产品与农业机械对华出口，加强两国新能源和中小企业合作，增开威尼斯与中国城市直航。

(责编：王禹蘅、崔越)

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