新华社耶路撒冷4月12日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军发言人哈加里12日表示，以美两国军方就伊朗可能对以色列发动的报复性袭击进行了局势评估，以确保双方紧密协调行动。

哈加里当晚在一份声明中说，以军总参谋长哈莱维已与美国中央司令部司令库里拉对局势进行了“联合评估”，以确保双方紧密协调行动。

哈加里说，过去6个多月，以色列一直处于“战争状态”，以色列的防御系统已做好准备应对各种威胁。他同时强调，以色列的防空系统“并非万无一失”，以色列民众“应对伊朗的潜在袭击保持高度警惕”。

美国总统拜登12日在白宫对媒体表示，预计伊朗将“很快”对以色列发动袭击。他拒绝透露更详细信息，但表示想警告伊朗“不要”发动袭击。

美国国防部发言人帕特里克·赖德11日在记者会上确认，美国中央司令部司令库里拉正在以色列访问。美国《纽约时报》11日援引一名不愿透露姓名的美国官员的话报道，库里拉访以目的是与以方就伊朗对以色列“迫在眉睫”的报复性袭击进行沟通协调。

伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”12日发表声明，警告美国和以色列不要对“抵抗轴心”发动攻击，否则该组织将进行“直接回击”。据媒体报道，“抵抗轴心”是指包括伊朗、叙利亚、黎巴嫩真主党、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、伊拉克什叶派民兵武装、也门胡塞武装等在内的国家实体或武装组织。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动，伊朗领导人坚称要发起报复打击。（参与记者：邓仙来、段敏夫、李军）

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