新华社联合国4月12日电 中国常驻联合国副代表耿爽12日在安理会审议向乌克兰提供武器问题时发言，呼吁乌克兰危机有关各方加大停火止战的外交努力，推动危机早日政治解决。

耿爽说，乌克兰危机仍在延宕，战争已造成太多伤亡。向战场持续输送武器，只会加剧危机恶化风险，无助于推动局势降温、实现停火止战。让枪炮来结束战争，不如由谈判来结束战争。中方再次呼吁有关各方本着负责任的态度加大停火止战的外交努力，推动危机早日政治解决，让和平的曙光早日到来。

耿爽说，乌克兰危机有着复杂历史经纬和现实原因，本质是欧洲安全矛盾的大爆发。中方不是危机的制造者，也不是冲突当事方，没有向冲突任何一方提供致命性武器装备，没有、也不会做从中渔利的事。中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，始终坚持做和平的倡导者、和谈的推动者。中方支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、公平讨论所有和平方案的国际会议。无论是一轨，还是二轨，都可以探讨。中方愿为俄乌双方开展谈判提供必要条件，为危机早日实现政治解决作出不懈努力。

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