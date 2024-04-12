新华社马尼拉4月12日电（记者杨云起 刘锴）中国驻菲律宾大使馆发言人12日就美日菲峰会答记者问时表示，中方敦促美日菲顺应时代潮流，停止操弄集团政治，停止干涉中国内政，停止破坏地区和平稳定大局。中方将坚定不移维护自身领土主权和海洋权益。

发言人表示，美日菲抱持冷战思维、拼凑排他性“小圈子”，以合作为名搞对抗，举行所谓三边峰会，在涉台、涉海等问题上对中方肆意抹黑攻击，粗暴干涉中国内政，损害中方战略安全和利益。中方对此强烈不满和坚决反对。

发言人说，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心。一个中国原则是中菲建立和发展外交关系的政治基础，也是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。菲方在中菲建交公报中曾作出庄重承诺，之后菲历届政府均奉行一个中国政策。中方敦促菲方切实恪守一个中国原则，在涉台问题上谨言慎行。

发言人指出，中国对钓鱼岛及其附属岛屿、南海诸岛拥有无可争辩的主权，中方在东海、南海的活动正当合法、无可非议。中方决不接受有关国家在东海、南海问题上针对中国的无端指责和恶意抹黑，决不接受南海仲裁案非法裁决及任何基于该裁决的单方面行动。近期菲方在美日等域外势力怂恿支持下，在南海不断侵权挑衅，中方不得不采取必要措施，坚决维护自身领土主权和海洋权益。我们敦促菲方尊重事实，遵守中菲之间达成的有关谅解，尽快回到通过对话协商妥善管控分歧的正确轨道上来。

发言人表示，当前东海、南海局势总体是稳定的。美日煽风点火、挑动对抗、升级事态，以航行和飞越自由为幌子推行其军舰机“横行自由”，并动辄以《美菲共同防御条约》相威胁，明目张胆地为菲方侵犯中方主权撑腰打气，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，严重危害地区和平稳定。中方奉劝菲方不要与域外势力沆瀣一气，甘做遏华棋子，最终沦为弃子。

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