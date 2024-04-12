新华社东京4月12日电（记者郭丹 姜俏梅）中国驻日本大使馆发言人12日就日本首相岸田文雄访美期间发表的涉华消极言论答记者问时表示，日方一面声称全面推进中日战略互惠关系，一面跑到美国变本加厉渲染“中国威胁”，是典型的“两面人”做派。中方已就日方消极动向提出了严正交涉。

岸田文雄日前在美国国会发表演讲时声称，中国的对外姿态和军事动向不仅对日本的和平和安全，也对国际社会的和平与安全构成“前所未有的最大战略挑战”。在日美菲峰会上，日方宣布向菲追加提供海警船，联合开展日美菲及多方参与的联合演训。

中国驻日本大使馆发言人表示，中方已就日方消极动向提出了严正交涉。上述言论歪曲事实，抹黑中国，属严重挑衅，中方对此强烈不满。

发言人说，纵观中日交往两千年历史，中国从来不是对日本的威胁。相反，日本对中国和亚洲邻国发动侵略战争，遭到惨重失败。当前日本推进扩军强武，一步步走入新的歧途。须知“种瓜得瓜，种豆得豆”。如果日方执迷于不轨图谋和对华错误认知，焦虑担忧将无休无止。如果日方据此采取错误行动，中方将坚决作出必要反应。

发言人表示，日美等少数国家唯恐南海不乱，公然为菲律宾侵权挑衅行径撑腰壮胆，蓄意搅动南海局势，对地区和平稳定造成严重威胁。中方对事态发展严阵以待。

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