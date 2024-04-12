新华社北京4月12日电 4月12日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京分别会见联合国亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳、慕尼黑安全会议基金会主席伊辛格。

会见阿利斯夏巴纳时，王毅表示，亚太地区需要的是发展，而不是动荡；注重的应当是合作，而不是分裂。中方愿同亚太经社会加强团结协作，共同维护真正的多边主义，高质量推进“一带一路”合作，深化区域经济一体化，加强全球发展倡议同亚太经社会落实联合国2030年可持续发展议程对接。

阿利斯夏巴纳表示，愿共同推动“一带一路”倡议、全球发展倡议和联合国2030年可持续发展议程，促进亚太地区发展繁荣。

会见伊辛格时，王毅表示，中国作为负责任大国，积极倡导平等有序的世界多极化，坚定做动荡世界中的稳定力量。中国同德国、欧洲是合作共赢、共同发展的合作伙伴，双方共同利益远大于分歧。希望主席先生继续发挥积极影响，推动慕安会为深化中德、中欧交流合作作出积极贡献。

伊辛格表示高度重视同中方交流合作，愿不断深化德中、欧中相互了解和信任。

双方还就乌克兰危机等深入交换了意见。

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