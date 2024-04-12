新华社北京4月12日电

中华人民共和国和苏里南共和国联合新闻公报

（2024年4月12日于北京）

一、应中华人民共和国主席习近平邀请，苏里南共和国总统昌德利卡佩尔萨德·单多吉于2024年4月11日至17日对中国进行国事访问。访问期间，习近平主席同单多吉总统举行双边会谈，国务院总理李强、全国政协主席王沪宁会见单多吉总统。两国领导人就双边关系及其他共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。

二、两国元首一致认为，中苏友谊源远流长，是两国人民的宝贵财富。建交48年来，特别是建立战略合作伙伴关系5年来，中苏关系深入发展，政治互信不断加深，各领域合作成果丰硕。苏方重视新时代中国发展取得的伟大成就，盛赞中方以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中方支持苏里南政府为实现可持续发展和提高人民生活水平所作努力，祝愿苏里南国家建设和发展事业取得新的更大成就。

三、双方重申，尊重彼此主权、独立和领土完整，支持各自国家人民自主选择符合本国国情的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持。苏方坚定恪守一个中国原则，反对任何形式的“台湾独立”，强调中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，支持中国政府为实现国家统一所作的努力。

四、双方同意保持高层和各级别交往势头，扩大两国政府部门、立法机构、政党和地方之间的交流合作，密切社会和青年机构、企业和金融机构、媒体、学术机构等各层级交流合作，增进两国人民相互了解和友谊。

五、苏方重视中方提出的共建“一带一路”倡议，认为倡议契合广大发展中国家的实际发展需要，为包括苏里南在内的拉美和加勒比国家发展带来重要机遇。双方致力于在两国政府2019年签署的共同推进“一带一路”建设合作规划基础上，加强发展战略对接，立足各自比较优势和发展需求，积极推进各领域合作，力争取得更多务实成果。

六、双方同意继续加强发展合作，中方愿在力所能及范围内为苏里南发展经济、改善民生提供支持，继续通过双多边渠道为苏里南发展融资提供必要帮助。苏方感谢中方长期以来提供的帮助，认为中方援助为促进苏国家发展和机构能力建设发挥了重要作用，受到苏人民热烈欢迎。双方欢迎两国有关机构已在技术层面签署债务重组安排会议纪要，期待早日正式完成债务重组进程。

七、双方同意加强数字经济、绿色发展、蓝色经济、能矿、基建、能源、农业、金融、科技、教育、文化、体育、减贫等领域合作，实现共同发展进步。中国政府支持中国企业赴苏里南投资兴业，欢迎苏方扩大对华出口。作为中国公民组团出境旅游目的地，苏里南欢迎更多中国游客赴苏旅游。

八、双方一致认为，气候变化给全球带来严重挑战，重申加强两国应对气候变化合作，共同致力于在国际社会中继续倡导应对气候变化和促进可持续发展。双方呼吁使气候资金更易为发展中国家获取，以落实减缓和适应政策。

九、双方一致认为，世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题，各国相互联系和依存日益加深。国家不分大小、强弱、贫富而一律平等，各国应在相互尊重、公平正义、合作共赢的基础上开展友好交往。中苏致力于将彼此关系打造成不同规模、不同国情国家友好合作的典范。苏方高度赞赏习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，支持全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，双方愿加强在有关倡议框架内合作，为推进人类和平与发展事业发挥积极作用。

十、双方一致认为，中苏同为发展中国家，在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张。呼吁国际社会践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，推动全球治理体系发展完善。

十一、双方一致主张以对话解决争端、以协商化解分歧，推动建设开放型世界经济，强调维护全球产业链供应链稳定畅通的重要性和必要性，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

十二、双方一致认为联合国安理会改革应优先增加发展中国家的代表性和发言权，通过协商凝聚共识，寻求妥善解决方案并达成一致，确保改革符合联合国长远利益和全体会员国共同利益。

十三、中方赞赏苏方在国际和地区事务中发挥建设性作用。苏方将积极参与中国－拉共体论坛建设，推动中拉整体合作。双方同意共同办好中国－加勒比经贸合作论坛。

十四、两国元首在会晤后共同见证双方签署有关领域合作文件。双方将认真落实两国领导人达成的各项共识，推动有关合作不断取得进展。

十五、双方一致认为，此访对推动中苏关系长期稳定健康发展具有重要意义。习近平主席祝贺单多吉总统成功实现对中华人民共和国的国事访问。单多吉总统对习近平主席以及中国政府和人民的热情友好接待表示衷心感谢。

(责编：卫嘉、白宇)