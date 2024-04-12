新华社北京4月12日电 4月12日，外交部亚洲司司长刘劲松约见日本驻华使馆首席公使横地晃，就日方近日在华盛顿举行的美日领导人会谈、美日菲峰会期间的涉华消极动向提出严正交涉，表达严重关切和强烈不满。

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