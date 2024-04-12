新华网名古屋4月12日电（记者郭丹）第19届樱花二胡音乐会近日在名古屋举办。音乐会上，时隔5年再次访日的南京民族乐团与樱花二胡音乐会的策划人张滨及名古屋二胡爱好者一起，共同演奏了《茉莉花》《彩云追月》《大地之诗》《樱花》等精彩曲目，赢得现场观众的阵阵掌声。

第19届樱花二胡音乐会近日在名古屋举办 ，图为演出现场。(记者 郭丹 摄)

据悉，中国驻名古屋总领事杨娴、中日友好会馆中方代表理事黄星原、名古屋市副市长松雄俊宪、津岛市市长日比一昭、日中友好议员联盟干事长、众议院议员近藤昭一、日中友好协会理事长冈﨑温等中日两国各界代表及当地日本民众1300余人前来观看演出。

杨娴在致辞中表示，越来越多的日本民众通过二胡感受到了中国文化的魅力，因二胡与中国结缘，积极投身中日友好事业。总领馆愿同领区各界一道，传承弘扬民间友好传统，广泛开展人文交流，深化互利合作，促进两国民众民心相通，努力把中日友好事业的根基扎得更深、筑得更牢。

“二胡两根线，一根连中国，一根连日本”，张滨对记者说。他的二胡已经走进名古屋、三重县等日本多地近百家中小学并成为日本孩子的音乐课。二胡成为促进中日两国小学跨境线上交流，缔结友好交流学校的桥梁，在两国青少年心中埋下了和平友爱的种子。

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