新华社法兰克福4月11日电 综述｜欧洲央行释放降息信号

新华社记者邵莉 单玮怡

欧洲中央银行11日召开货币政策会议，决定继续维持三大关键利率不变，同时发出放松货币政策的信号。分析人士指出，欧洲央行很可能先于美联储在6月降息，但预计未来欧元区利率下调空间有限。

4月11日，欧洲中央银行行长拉加德（中）在德国法兰克福欧洲中央银行总部出席新闻发布会。新华社记者 张帆 摄

欧洲央行当天发布公告说，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。这是欧洲央行自去年10月以来连续第五次维持利率不变。

公告说，欧洲央行不会承诺其利率走向，将继续基于数据并通过逐次货币政策会议确定利率水平。“若通胀动态、前景以及货币政策传导强度等因素增强了实现中期通胀目标的信心，则适宜降低当前利率水平。”

4月11日，欧洲中央银行行长拉加德在德国法兰克福欧洲中央银行总部出席新闻发布会。新华社记者 张帆 摄

专家普遍认为，上述表态暗示欧洲央行可能在定于6月举行的下次货币政策会议上宣布降息。德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默表示，欧洲央行出人意料地强化了降息信号，除非出现重大变化，否则欧洲央行将于6月下调利率。

不过，由于通胀隐忧仍存，分析人士认为欧元区降息空间有限。欧洲央行指出，服务业通胀率仍高达4.0%，这是物价压力较大的一个迹象。欧洲央行行长拉加德也表示，能源价格冲击具有“重大影响”。欧洲央行正密切关注近期油价上涨等情况发展。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基说，这是欧洲央行近期首次在官方公告中提及放松货币政策，为6月降息打开了大门。但美国通胀水平再次上涨，表明通胀抬头的风险依然存在。考虑到近期国际油价飙升等因素，欧洲央行降息空间有限。

一些专家还担心，如果先于美联储降息，欧洲央行将面临欧元贬值带来的通胀压力，因为欧元贬值可能推高欧洲进口商品特别是能源的价格。

欧元区通胀率近期已接近2%的目标。3月欧元区通胀率为2.4%，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率降至2.9%。

欧洲央行预计，今年欧元区通胀率将在当前水平附近波动，到2025年中期有望降至2%。

(责编：艾雯、崔译戈)