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中方就日美领导人会晤涉华消极动向提出严正交涉

2024年04月12日13:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京4月12日电 （记者岳林炜）4月11日，中国驻日本使馆发言人就日美领导人会晤涉华消极动向答记者问时，敦促日方尊重中国核心利益和重大关切，切实落实全面推进战略互惠关系的重要共识，停止做以邻为壑、干涉中国内政、损害中方利益的事，避免中日关系受到更大损害。

有记者问，昨天日美两国领导人举行会晤并发表声明，其中多处提及涉华议题，请问对此有何评论？

发言人表示，日方不顾中方反复规劝，执意在日美领导人会晤和联合声明中大肆操弄涉华议题，严重干涉中国内政、损害中方利益。日美还大幅强化军事同盟，渲染阵营对抗，这将推高冲突风险，威胁地区和平稳定。日方有关做法违背中日四个政治文件原则，违背国际法和国际关系基本准则，中方对此强烈不满，坚决反对，已向日方提出严正交涉。

发言人指出，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，无论日美说什么做什么都改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实。台湾问题纯属中国内政，不容任何外部干涉，日方应恪守承诺、谨言慎行。中国在东海、南海问题上的立场主张具有充分历史和法理依据。日本不是南海问题当事方，应停止挑动对抗的搅局行径。必须要强调的是，日美同盟作为冷战产物，不应针对第三方，更不应损害第三方利益。在军事安全领域搞“小圈子”的做法完全是逆时代潮流而动，最终只会引火烧身。

(责编：于洋、刘慧)

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