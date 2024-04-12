新华社德黑兰4月11日电（记者沙达提）伊朗外交部11日发表声明说，伊朗外长阿卜杜拉希扬当天分别与德国外长贝尔伯克和英国外交大臣卡梅伦通话，就以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆事件交换意见。德英外长在通话中呼吁伊朗保持克制。

阿卜杜拉希扬在与贝尔伯克通话中说，伊朗希望德国明确谴责以色列最近对伊朗驻叙利亚大使馆的袭击。阿卜杜拉希扬说：“正当自卫是必要的，因为以色列违反国际法和《维也纳外交关系公约》，完全侵犯了外交场所和人员的豁免权。”

贝尔伯克表示，在目前地区局势高度紧张的情况下，德国呼吁伊朗保持克制。袭击发生后，德国明确强调外交使团享有完全豁免权。

在和卡梅伦通话中，阿卜杜拉希扬批评英国在谴责以色列空袭伊朗驻叙利亚大使馆方面无所作为。阿卜杜拉希扬表示：“美国和英国的沉默意味着鼓励以色列继续在该地区制造战争。”

卡梅伦呼吁伊朗保持克制，并强调各方缺乏克制可能导致该地区冲突进一步扩大。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑本月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动，伊朗领导人坚称要发起报复打击。

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