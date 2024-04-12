新华社伦敦4月11日电（记者金晶 顾震球）中国电影节11日在伦敦开幕。本次中国电影节是中英人文交流的一项重要活动，旨在深化中外电影文化交流，展现中国电影发展成就，向世界展现真实、立体、全面的中国。

中国驻英国大使郑泽光在开幕式致辞说，电影是现实的镜子，是文化交流的重要载体。中英两国在联合拍摄、互办影展和产业论坛、人才培养等方面开展了卓有成效的合作，为增进两国人民相互了解和友谊发挥了积极作用。郑泽光表示，欢迎英国观众常到中国走一走、看一看，亲身体验和感知中国人的生活和中国的发展。

中国国家电影局副局长罗杨在致辞中表示，自2014年中英两国签订电影合拍协议以来，双方合作不断深化，诸如《我们诞生在中国》《小猪佩奇过大年》等作品深受观众喜爱。

英国商业贸易部服务与技能司司长戴睿俊在致辞中高度评价英中在影视贸易领域的紧密合作。他展望了英中在影视产业中的合作前景，期待双方能够在这一领域实现更加紧密、更高水平的伙伴关系。

参加开幕式的英国观众阿什·戴克斯告诉记者，他对中国很感兴趣，曾多次到访中国。他表示，中国发展迅速，而西方人对中国缺乏了解，可以通过观看中国影片等方式，更加深入地了解中国。

本次电影节由中国国家电影局主办、中国电影资料馆承办，为期四天。除开幕当日上映的电影《热烈》外，还将展映《流浪地球2》《学爸》《封神1》《人生大事》和《我爱你！》等优秀中国影片。

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