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非洲高级别猴痘紧急会议在金沙萨召开

2024年04月12日13:16 | 来源：新华网
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新华社金沙萨4月11日电（记者史彧）刚果（金）卫生部与非洲疾病预防控制中心11日在刚果（金）首都金沙萨联合召开非洲区域高级别猴痘紧急会议。与会代表呼吁非洲有关国家采取行动，共同应对猴痘这一公共卫生危机。

包括刚果（金）在内的12个非洲国家卫生官员出席这一为期3天的会议。刚果（金）卫生部长罗杰·坎巴在会议致辞中说，多年来，猴痘已成为刚果（金）的一大公共卫生问题，且威胁到了这一地区多个国家。“我们现在必须动员起来解决这一危机。”

非洲疾控中心主任让·卡塞亚表示，各国应通力合作，防止刚果（金）成为猴痘病毒跨境传播的源头。据世界卫生组织驻刚果（金）办事处的统计数据，今年以来，刚果（金）已报告4500多例猴痘病毒感染病例，其中包括约300例死亡病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

(责编：艾雯、崔译戈)

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