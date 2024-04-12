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“中国电影节”在伦敦开幕

2024年04月12日10:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦4月12日电 （记者许立群、周卓斌）4月11日，由中国国家电影局主办、中国电影资料馆承办的“中国电影节”在英国伦敦开幕。中国驻英国大使郑泽光和夫人华梅参赞，中国国家电影局副局长罗杨，英国商业贸易部服务与技能司司长戴睿俊及中英影视、文化界友好人士共同出席开幕式。

郑泽光在致辞中指出，电影是文化交流的重要载体，近年来，中英两国在联合拍摄、互办影展和产业论坛、人才培养等方面开展了卓有成效的合作，为增进两国人民相互了解和友谊发挥了积极作用。

郑泽光表示，此次电影节展映的中国影片有助于英国观众了解一个真实、立体的中国，希望两国电影机构能合作举办更多类似活动，欢迎英国观众到中国走一走、看一看，亲身体验和感知中国人的生活和中国的发展。

罗杨表示，自2014年中英签订电影合拍协议以来，双方合作不断深化，《我们诞生在中国》《小猪佩奇过大年》等合拍作品深受观众喜爱。即将在今年上海国际电影节上首映的《里斯本丸沉没》，更是对两国深厚友谊与合作关系最好的诠释。

戴睿俊表示，英方致力于加强与上海国际电影节和上海电视节的协作，积极邀请英国影视界人才参加今年的活动。他期待两国在影视产业取得更加紧密、更高水平的伙伴关系。

开幕式当晚展映了电影《热烈》，开幕式现场观众热情高涨。本次电影节为期四天，在伦敦市中心查尔斯王子电影院展映《流浪地球2》《学爸》《封神1》《人生大事》和《我爱你！》等优秀中国影片。

(责编：于洋、刘慧)

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