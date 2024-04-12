人民网维罗纳4月12日电 （记者郑彬）当地时间4月11日，商务部部长王文涛与意大利副总理兼外长塔亚尼在意大利维罗纳共同主持中意经济合作混委会第15次会议。双方就共同推动中意经贸关系高质量发展深入交换意见。

王文涛表示，今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年。在两国领导人战略引领下，中意经贸合作保持良好发展态势。中方愿同意方继续秉持丝路精神，深挖贸易潜能，提升贸易水平；优化投资结构，发展新质生产力；加强绿色合作，推动低碳转型，为两国全面战略伙伴关系注入新动能。同时希望意方发挥积极作用，敦促欧盟在绿色新能源领域对华合作中保持理性开放态度。

塔亚尼表示，意方高度重视发展长期稳定的意中关系，愿在中意全面战略伙伴关系框架下，同中方保持对话与合作，推动双边经贸平衡发展，欢迎电动汽车等新能源领域中国企业赴意投资，开通两国更多直航便利游客往来，为双边务实合作增添新内涵。

中国驻意大利大使贾桂德、意大利外交与国际合作部秘书瓜利里亚、意大利驻中国大使安博思和双方有关部门代表出席会议。

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