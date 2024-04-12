项目视察现场。中建六局交通建设公司供图

人民网阿斯塔纳4月11日电 （记者李强）4月11日，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克、城市交通系统公司董事会主席杜伊谢巴耶夫、建管公司总经理爱铁木别托夫赴中建六局交通建设公司阿斯塔纳轻轨项目进行视察。中铁亚欧总包方、上海天佑监理公司、中建六局交通建设公司海外事业部等相关负责人也参加了此次活动。

哈斯姆别克在项目现场听取了施工汇报，详细询问了伊希姆河大桥的建设情况以及全线进展情况，对项目高质履约表示满意，并高度评价项目科学、高质量的施工管理，赞扬了全体员工不畏艰辛、日夜奋战的拼搏精神。

哈斯姆别克表示，阿斯塔纳轻轨是首都城市化发展的标志，代表着哈萨克斯坦的整体形象，希望中建六局交通建设公司项目团队继续发扬攻坚克难的精神，高标准完成这项关系国计民生的标志性工程。哈斯姆别克要求阿斯塔纳市各级政府部门全力支持阿斯塔纳轻轨建设。

轻轨项目代表表示，中建六局交通建设公司始终高度重视阿斯塔纳轻轨项目履约，协调各方全力推进项目建设。近年来，在阿斯塔纳市政府和哈萨克斯坦城市交通系统公司的大力支持下，项目全体员工勠力同心，推动项目朝着国际一流精品工程的目标不断迈进。相信在中哈全体员工的携手努力下，项目一定能够建设成为中哈合作的典范、友谊的象征。

据悉，在项目建设过程中，中建六局交通建设公司始终以新发展理念引领项目建设，引进并推广了先进的管理模式和建造技术，带动了当地工人就业，推动了哈萨克斯坦建筑产业进步。阿斯塔纳轻轨项目通车后将极大缓解当地交通压力，带动轻轨周边地区经济发展。

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