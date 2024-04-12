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非洲国家“绿色长城”建设专题研修班在京举办

2024年04月12日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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研修班学员合影。国家林草局宣传中心供图

研修班学员合影。国家林草局宣传中心供图

人民网北京4月11日电 （记者戴楷然）11日，由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的非洲国家“绿色长城”建设专题研修班在京举办，来自尼日利亚、埃塞俄比亚、埃及、塞拉利昂、纳米比亚、非洲联盟等9个国家和国际组织的30名官员参加此次研修班。

荒漠化是人类社会面临的共同挑战，防治荒漠化是实现全球可持续发展的必然选择。为应对非洲严峻的荒漠化与土地退化形势，非洲联盟于2007年通过“非洲绿色长城”倡议，目标是沿撒哈拉沙漠南缘建成长约8000公里的生态防护林带，治理1亿公顷荒漠化土地。中国致力于共建绿色“一带一路”，通过中非合作论坛、南南合作等机制与非洲国家开展合作、共谋绿色发展。

参与此次培训班的埃塞俄比亚野生动物保护局专家史比茹·提拉宏·瓦克尼表示，近年来，中方积极支持非洲国家荒漠化治理能力建设，非洲与中国在绿色合作方面取得了显著成效。“感谢中方举办此次研修班，促进中非荒漠化防治经验交流，助力‘非洲绿色长城’建设。”

“中国在荒漠化防治领域取得了令人惊叹的成就。非洲国家面临着严峻的干旱和荒漠化形势，我们希望学习了解中方的防沙治沙经验，助力非洲可持续发展。”非洲联盟初级专家顾问约翰·马西亚斯·克里瓦接受记者采访时表示，相信此次研修班将加强双方在防沙治沙、绿色发展领域的交流合作。

据悉，此次研修班是在中国支持“非洲绿色长城”建设框架下开展的能力建设项目，为期14天，将举办课堂教学、文化参观、交流座谈等活动，围绕荒漠化防治、《联合国防治荒漠化公约》履约经验等方面开展经验交流。

(责编：于洋、刘慧)

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