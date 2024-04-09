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北美多地民众观看日全食景观

2024年04月09日16:37 | 来源：人民网-国际频道
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4月8日，北美洲各地民众观看日食。图为华盛顿国家广场上，人们在观看日食。人民网记者 李志伟摄
4月8日，北美洲各地民众观看日食。图为华盛顿国家广场上，人们在观看日食。人民网记者 李志伟摄
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人民网华盛顿4月9日电 （记者李志伟）当地时间4月8日，北美洲迎来日全食。此次日全食带斜穿北美洲三国墨西哥、美国、加拿大。在北美洲各地，数以千万计的民众观赏这一天文奇观。

据美国航天局介绍，此次日全食从墨西哥开始，穿过墨西哥部分地区后从美国得克萨斯州进入美国，先后穿过俄克拉荷马州、阿肯色州、密苏里州、伊利诺伊州、肯塔基州、印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、纽约州、佛蒙特州、新罕布什尔州和缅因州。此后进入加拿大，最后于当地时间17时16分左右在加拿大纽芬兰岛的大西洋海岸结束。日全食带宽约200公里。

据美国航天局介绍，美国约有3160万人生活在此次日全食路径覆盖的地区。美联社报道说，尽管很多人没有处于日全食路径覆盖的地区，但北美洲仍有很多人目睹了日偏食。纽约、华盛顿等地举办了多场活动，人们聚集观看日食。在华盛顿的国家广场，美国国家航空航天博物馆、美国航天局、美国国家海洋和大气管理局、美国国家科学基金会、美国国家射电天文台等机构举办户外活动，向民众介绍相关科学知识，并提供各类望远镜供人们观测日食。

日全食为科研人员提供了研究日冕、日全食对地球大气层的影响、地球和太阳相互作用等课题的绝好机会。美国航天局称，下一次美国本土可见的日全食要等到2044年8月23日。

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